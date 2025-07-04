Атака РФ на Киев — пострадало много гражданских

Воздушные силы ВСУ утром 4 июля официально сообщили, что на этот раз именно столица Украины – Киев – была главным направлением удара российских оккупантов. Всего в ночь 3-4 июля враг использовал 550 средств воздушного нападения.

Что известно о ситуации в Киеве

Около 21:30 мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО работают на левом берегу города.

Вражеские БПЛА еще заходят в столицу. Находитесь в укрытиях! — написал он. Поделиться

В 22.41 в Днепровском районе обнаружили обломки БпЛА возле одного из учебных заведений и нескольких жилых домов. Экстренные службы сразу прибыли на место.

В Соломенском — зафиксированы падения обломков на нежилую застройку. А также на территории гаражного кооператива. Там пожар. Кроме того, там горели складские помещения, и было возгорание в административном здании.

В Святошинском районе обломки вражеского БПЛА упали на территорию складских помещений в результате чего возник пожар. Виталий Кличко Мэр Киева

В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории.

В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом.