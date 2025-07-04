Атака РФ на Киев — пострадало много гражданских

Воздушные силы ВСУ утром 4 июля официально сообщили, что на этот раз именно столица Украины – Киев – была главным направлением удара российских оккупантов. Всего в ночь 3-4 июля враг использовал 550 средств воздушного нападения.
Главные тезисы
- По данным медиков, в настоящее время известно о 23 пострадавших, 14 из них госпитализированы.
- Экстренные службы – ГСЧС, полиция – работают с первых минут на местах ударов.
Что известно о ситуации в Киеве
Около 21:30 мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО работают на левом берегу города.
В 22.41 в Днепровском районе обнаружили обломки БпЛА возле одного из учебных заведений и нескольких жилых домов. Экстренные службы сразу прибыли на место.
В Соломенском — зафиксированы падения обломков на нежилую застройку. А также на территории гаражного кооператива. Там пожар. Кроме того, там горели складские помещения, и было возгорание в административном здании.
В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории.
В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом.
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