Атака РФ на Киев — пострадало много гражданских
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Киев — пострадало много гражданских

Виталий Кличко
Что известно о ситуации в Киеве
Читати українською

Воздушные силы ВСУ утром 4 июля официально сообщили, что на этот раз именно столица Украины – Киев – была главным направлением удара российских оккупантов. Всего в ночь 3-4 июля враг использовал 550 средств воздушного нападения.

Главные тезисы

  • По данным медиков, в настоящее время известно о 23 пострадавших, 14 из них госпитализированы.
  • Экстренные службы – ГСЧС, полиция – работают с первых минут на местах ударов.

Что известно о ситуации в Киеве

Около 21:30 мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО работают на левом берегу города.

Вражеские БПЛА еще заходят в столицу. Находитесь в укрытиях! — написал он.

В 22.41 в Днепровском районе обнаружили обломки БпЛА возле одного из учебных заведений и нескольких жилых домов. Экстренные службы сразу прибыли на место.

В Соломенском — зафиксированы падения обломков на нежилую застройку. А также на территории гаражного кооператива. Там пожар. Кроме того, там горели складские помещения, и было возгорание в административном здании.

В Святошинском районе обломки вражеского БПЛА упали на территорию складских помещений в результате чего возник пожар.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории.

В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом.

В настоящее время, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу. 14 из них были госпитализированы. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте, — заявил Кличко.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия бросает на фронт устаревшие танки Т-62 — что происходит
ГУР
Что известно о новых проблемах армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение России и Украины — как отработала ПВО
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп впервые отреагировал на прекращение поставок оружия для Украины
Трамп утверждает, что не останавливал помощь для Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?