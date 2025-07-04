Трамп впервые отреагировал на прекращение поставок оружия для Украины

Американский лидер Дональд Трамп заверил, что США продолжают оказывать военную помощь для Украины, несмотря на обеспокоенность истощением собственных арсеналов. Кроме того, он снова обвинил во всех проблемах своего предшественника Джо Байдена.

Трамп утверждает, что не останавливал помощь для Украины

С комментарием по этому поводу президент США выступил во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.

Реагируя на вопросы репортера о приостановлении поставок оружия Украине, Трамп начал утверждать, что Соединенные Штаты продолжают поддержку Киева.

Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия... и мы пытаемся помочь им. Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя. Дональд Трамп Президент США

1 июля ряд американских медиа сообщил, что Минобороны США приостановило поставки некоторых ракет для ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

В Минобороны Украины заявили, что не получали официальных уведомлений о приостановлении или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи.