Трамп впервые отреагировал на прекращение поставок оружия для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп впервые отреагировал на прекращение поставок оружия для Украины

Трамп утверждает, что не останавливал помощь для Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп заверил, что США продолжают оказывать военную помощь для Украины, несмотря на обеспокоенность истощением собственных арсеналов. Кроме того, он снова обвинил во всех проблемах своего предшественника Джо Байдена.

Главные тезисы

  • Трамп не признал факт приостановки помощи для Украины.
  • Официальный Киев пытается выяснить, что происходит.

Трамп утверждает, что не останавливал помощь для Украины

С комментарием по этому поводу президент США выступил во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне.

Реагируя на вопросы репортера о приостановлении поставок оружия Украине, Трамп начал утверждать, что Соединенные Штаты продолжают поддержку Киева.

Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия... и мы пытаемся помочь им. Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

1 июля ряд американских медиа сообщил, что Минобороны США приостановило поставки некоторых ракет для ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

В Минобороны Украины заявили, что не получали официальных уведомлений о приостановлении или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи.

Чуть позже глава государства Владимир Зеленский рассказал, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали по поставкам военной помощи после сообщений о приостановлении поставок.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
РФ могут вернуть в SWIFT — демократы экстренно обратились к Трампу
Демократы боятся возвращения России в SWIFT
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Решение Трампа может привести к гибели 4,5 миллиона детей
От деятельности USAID зависят миллионы жизней
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Конгрессмены требуют у Трампа разъяснений по поводу остановки поставок оружия Украине
Конгресс

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?