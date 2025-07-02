Конгрессмены требуют у Трампа разъяснений по поводу остановки поставок оружия Украине

Конгрессмен Брайан Фицпатрик направил обращение к президенту США Трампу с требованием провести экстренный брифинг по поводу остановки поставок вооружения и боеприпасов Украине.

Конгрессмены хотят от Трампа разъяснений по поводу оружия для Украины

Свое письмо конгрессмен Фицпатрик опубликовал в соцсети X.

Он также направил письмо в администрацию президента Трампа.

В обращении конгрессмен сообщает, что минобороны США и администрация президента США должны разъяснить сообщения об остановке поставок вооружения Украине и обеспечить, чтобы Соединенные Штаты оставались полностью привержены обеспечению Украины ресурсами, которые ей срочно нужны для защиты.

Украинские войска не только защищают свою родину, они держат передовую свободу. Не может быть полумер в защите свободы. Мы должны, как обычно, отстаивать мир через силу. Поделиться

Today, I called on the President to address my serious concern regarding reports the United States is withholding critical defense material pledged to Ukraine. This comes as Russia launches the largest aerial assault since the war began, firing over 500 weapons at civilian… pic.twitter.com/H9X9gELbOc — Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) July 2, 2025

2 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила, что США приостановят часть поставок ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за того, что запасы вооружений на американских складах уменьшились.

По информации источников NBC News, приказ об отсрочке издал министр обороны США Пит Гегсет. Это произошло спустя несколько недель после того, как он опубликовал служебную записку, в которой поручил просмотреть американские арсеналы боеприпасов. Боеприпасы и оружие могут быть задержаны до завершения текущей оценки, отмечали источники.

Минобороны Украины заявило, что Украина не получала официальных уведомлений о приостановлении или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи от Соединенных Штатов.

Министерство обороны Украины пригласило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности, компонента ПВО.