Конгрессмены требуют у Трампа разъяснений по поводу остановки поставок оружия Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Конгрессмены требуют у Трампа разъяснений по поводу остановки поставок оружия Украине

Конгресс
Читати українською
Источник:  Суспільне

Конгрессмен Брайан Фицпатрик направил обращение к президенту США Трампу с требованием провести экстренный брифинг по поводу остановки поставок вооружения и боеприпасов Украине.

Главные тезисы

  • Конгрессмены требуют от Трампа разъяснений по поводу прекращения поставок оружия в Украину.
  • США приостановили часть поставок ракет ПВО и другого оружия в Украину из-за уменьшения запасов на складах.
  • Украина не получила официальных уведомлений об изменениях в поставках оборонной помощи от США.

Конгрессмены хотят от Трампа разъяснений по поводу оружия для Украины

Свое письмо конгрессмен Фицпатрик опубликовал в соцсети X.

Он также направил письмо в администрацию президента Трампа.

В обращении конгрессмен сообщает, что минобороны США и администрация президента США должны разъяснить сообщения об остановке поставок вооружения Украине и обеспечить, чтобы Соединенные Штаты оставались полностью привержены обеспечению Украины ресурсами, которые ей срочно нужны для защиты.

Украинские войска не только защищают свою родину, они держат передовую свободу. Не может быть полумер в защите свободы. Мы должны, как обычно, отстаивать мир через силу.

2 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила, что США приостановят часть поставок ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за того, что запасы вооружений на американских складах уменьшились.

По информации источников NBC News, приказ об отсрочке издал министр обороны США Пит Гегсет. Это произошло спустя несколько недель после того, как он опубликовал служебную записку, в которой поручил просмотреть американские арсеналы боеприпасов. Боеприпасы и оружие могут быть задержаны до завершения текущей оценки, отмечали источники.

Минобороны Украины заявило, что Украина не получала официальных уведомлений о приостановлении или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи от Соединенных Штатов.

Министерство обороны Украины пригласило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности, компонента ПВО.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
МИД Украины вызвал представителя США на срочный разговор
МИД Украины
МИД Украины вызвал представителя США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина экстренно обратилась к США по поводу остановки военной помощи
Минобороны Украины
Минобороны пытается выяснить, что произошло
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Рютте призвал США продолжить оборонную поддержку Украины
Рютте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?