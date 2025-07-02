Конгресмени вимагають у Трампа роз'яснень щодо зупинення постачання зброї Україні

Конгресмен Браян Фіцпатрік надіслав звернення до президента США Трампа з вимогою провести екстрений брифінг щодо зупинки постачання озброєння та боєприпасів Україні.

Конгресмени хочуть від Трампа роз'яснень щодо зброї для України

Свій лист конгресмен Фіцпатрік опублікував у соцмережі X.

Він також надіслав листа до адміністрації президента Трампа.

У зверненні конгресмен повідомляє, що міноборони США та адміністрація президента США мають розʼяснити повідомлення щодо зупинки постачання озброєння Україні та забезпечити, щоб Сполучені Штати залишалися повністю відданими забезпеченню України ресурсами, які їй терміново потрібні для захисту.

Українські війська не лише захищають свою батьківщину, вони тримають передову свободи. Не може бути напівзаходів у захисті свободи. Ми повинні, як завжди, відстоювати мир через силу. Поширити

Today, I called on the President to address my serious concern regarding reports the United States is withholding critical defense material pledged to Ukraine. This comes as Russia launches the largest aerial assault since the war began, firing over 500 weapons at civilian… pic.twitter.com/H9X9gELbOc — Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) July 2, 2025

2 липня прессекретарка Білого дому Анна Келлі підтвердила, що США призупинять частину постачання ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через те, що запаси озброєнь на американських складах зменшились.

За інформацією джерел NBC News, наказ про відтермінування видав міністр оборони США Піт Гегсет. Це сталося через кілька тижнів після того, як він опублікував службову записку, в якій доручив переглянути американські арсенали боєприпасів. Боєприпаси та інша зброя можуть бути затримані до завершення поточної оцінки, зазначали джерела.

Міноборони України заявило, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від Сполучених Штатів.

Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Поширити

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО.