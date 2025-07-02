Конгресмени вимагають у Трампа роз'яснень щодо зупинення постачання зброї Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Конгресмени вимагають у Трампа роз'яснень щодо зупинення постачання зброї Україні

Конгрес
Джерело:  Суспільне

Конгресмен Браян Фіцпатрік надіслав звернення до президента США Трампа з вимогою провести екстрений брифінг щодо зупинки постачання озброєння та боєприпасів Україні.

Головні тези:

  • Конгресмен Браян Фіцпатрік вимагає у президента Трампа роз'яснень щодо припинення постачання зброї та боєприпасів до України.
  • Сполучені Штати призупиняють частину постачання ракет ППО та іншої високоточної зброї до України з повідомленням про зменшення запасів озброєнь на своїх складах.
  • Міністерство оборони України не отримало офіційних повідомлень про припинення чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США.

Конгресмени хочуть від Трампа роз'яснень щодо зброї для України

Свій лист конгресмен Фіцпатрік опублікував у соцмережі X.

Він також надіслав листа до адміністрації президента Трампа.

У зверненні конгресмен повідомляє, що міноборони США та адміністрація президента США мають розʼяснити повідомлення щодо зупинки постачання озброєння Україні та забезпечити, щоб Сполучені Штати залишалися повністю відданими забезпеченню України ресурсами, які їй терміново потрібні для захисту.

Українські війська не лише захищають свою батьківщину, вони тримають передову свободи. Не може бути напівзаходів у захисті свободи. Ми повинні, як завжди, відстоювати мир через силу.

2 липня прессекретарка Білого дому Анна Келлі підтвердила, що США призупинять частину постачання ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через те, що запаси озброєнь на американських складах зменшились.

За інформацією джерел NBC News, наказ про відтермінування видав міністр оборони США Піт Гегсет. Це сталося через кілька тижнів після того, як він опублікував службову записку, в якій доручив переглянути американські арсенали боєприпасів. Боєприпаси та інша зброя можуть бути затримані до завершення поточної оцінки, зазначали джерела.

Міноборони України заявило, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від Сполучених Штатів.

Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
МЗС України викликало представника США на термінову розмову
МЗС України
МЗС України викликало представника США
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна екстрено звернулася до США щодо зупинки військової допомоги
Міноборони України
Міноборони намагається з'ясувати, що сталося
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Рютте закликав CША продовжити оборонну підтримку України
Рютте

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?