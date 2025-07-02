Рютте закликав CША продовжити оборонну підтримку України

Рютте звернувся до США щодо оборонної підтримки України

Я повністю розумію, що США завжди мають забезпечувати захист власних інтересів, але коли йдеться про Україну, то в короткостроковій перспективі Україна не може обійтися без усієї тієї підтримки, яку вона може отримати, особливо боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

Рютте додав, що європейські країни «насправді посилюють» підтримку Києва, виділивши Україні 35 млрд євро цього року, таким чином розділяючи «тягар» допомоги зі США.

Водночас Рютте зазначив, що практична підтримка США все ще потрібна для забезпечення обороноздатності України.

Також це в інтересах США, щоб Україна не програла цю війну і величезна російська армія не стояла на кордоні Європи. Звичайно, безпечна Європа означає безпечну Америку. Марк Рютте Генсек НАТО

Ці питання безпеки повністю взаємопов’язані, наголосив генеральний секретар НАТО.

Речниця Білого дому Анна Келлі раніше підтвердила призупинення постачання Україні боєприпасів і ракет, оскільки їхні запаси у США вичерпалися за останні роки. Поширити

У Міністерстві закордонних справ України пояснили тимчасовому повіреному у справах США в Україні Джону Гінкелю критичну важливість оборонної підтримки України.