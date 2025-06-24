Генсек НАТО Рютте анонсував важливе рішення щодо України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно підтвердив, що рішення, яке ухвалять лідери держав-членів НАТО на саміті в Гаазі, стане наступним кроком у розбудові "мосту" між Україною і Альянсом.

НАТО готує ще одне важливе рішення

Планами Альянсу генсек поділився на початку зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

За словами Марка Рютте, члени блоку і досі вважають чинними попередні проукраїнські рішення НАТО, насамперед йдеться про рішення Вашингтонського саміту.

Він також дав зрозуміти, що це буде побічно підтверджено підсумковим документом Гаазького саміту.

Щодо України буде важлива згадка, яка насправді побудована на основі рішення минулорічного Вашингтонського саміту, яке підтвердило незворотний шлях України до НАТО. Марк Рютте Генсек НАТО

Попри це, він досі не пояснив, що саме вважає таким непрямим підтвердженням.

Як вдалося дізнатися журналістам, у декларації саміту очікується теза про фінансування оборони України за рахунок оборонних витрат держав-членів Альянсу.

Ми розбудовуємо міст (між Україною і НАТО — ред.), як і говорило Вашингтонське рішення, — наголосив Марк Рютте. Поширити

До слова, сам Володимир Зеленський в Гаазі закликав країни Альянсу переконатися, що їхні компанії не постачають компоненти для російських ракет та техніки.