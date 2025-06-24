Генсек НАТО Рютте анонсував важливе рішення щодо України
Категорія
Політика
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Генсек НАТО Рютте анонсував важливе рішення щодо України

НАТО готує ще одне важливе рішення
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно підтвердив, що рішення, яке ухвалять лідери держав-членів НАТО на саміті в Гаазі, стане наступним кроком у розбудові "мосту" між Україною і Альянсом.

Головні тези:

  • Зустріч генсека Рютте з президентом Зеленським свідчить про важливість розвитку військових зв'язків між Україною та НАТО.
  • Президент Зеленський закликав країни НАТО остаточно заблокувати постачання компонентів для російської військової техніки.

НАТО готує ще одне важливе рішення

Планами Альянсу генсек поділився на початку зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

За словами Марка Рютте, члени блоку і досі вважають чинними попередні проукраїнські рішення НАТО, насамперед йдеться про рішення Вашингтонського саміту.

Він також дав зрозуміти, що це буде побічно підтверджено підсумковим документом Гаазького саміту.

Щодо України буде важлива згадка, яка насправді побудована на основі рішення минулорічного Вашингтонського саміту, яке підтвердило незворотний шлях України до НАТО.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Попри це, він досі не пояснив, що саме вважає таким непрямим підтвердженням.

Як вдалося дізнатися журналістам, у декларації саміту очікується теза про фінансування оборони України за рахунок оборонних витрат держав-членів Альянсу.

Ми розбудовуємо міст (між Україною і НАТО — ред.), як і говорило Вашингтонське рішення, — наголосив Марк Рютте.

До слова, сам Володимир Зеленський в Гаазі закликав країни Альянсу переконатися, що їхні компанії не постачають компоненти для російських ракет та техніки.

Будь ласка, переконайтеся, що ваші країни та ваші компанії не допомагають Росії. <…> Такі компоненти можна знайти в кожній російській ракеті, у більшості дронів та у військовій техніці. І це не тільки Китай, а також Тайвань, деякі з цих компонентів поставляються з європейських країн та США.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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