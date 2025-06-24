Генсек НАТО Рютте анонсував важливе рішення щодо України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно підтвердив, що рішення, яке ухвалять лідери держав-членів НАТО на саміті в Гаазі, стане наступним кроком у розбудові "мосту" між Україною і Альянсом.
Головні тези:
- Зустріч генсека Рютте з президентом Зеленським свідчить про важливість розвитку військових зв'язків між Україною та НАТО.
- Президент Зеленський закликав країни НАТО остаточно заблокувати постачання компонентів для російської військової техніки.
НАТО готує ще одне важливе рішення
Планами Альянсу генсек поділився на початку зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.
За словами Марка Рютте, члени блоку і досі вважають чинними попередні проукраїнські рішення НАТО, насамперед йдеться про рішення Вашингтонського саміту.
Він також дав зрозуміти, що це буде побічно підтверджено підсумковим документом Гаазького саміту.
Попри це, він досі не пояснив, що саме вважає таким непрямим підтвердженням.
Як вдалося дізнатися журналістам, у декларації саміту очікується теза про фінансування оборони України за рахунок оборонних витрат держав-членів Альянсу.
До слова, сам Володимир Зеленський в Гаазі закликав країни Альянсу переконатися, що їхні компанії не постачають компоненти для російських ракет та техніки.
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