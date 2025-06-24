Генсек НАТО Рютте анонсировал важное решение по Украине
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Политика
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Генсек НАТО Рютте анонсировал важное решение по Украине

НАТО готовит еще одно важное решение
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте официально подтвердил, что решение, принятое лидерами государств-членов НАТО на саммите в Гааге, станет следующим шагом в развитии "моста" между Украиной и Альянсом.

Главные тезисы

  • Встреча генсека Рютте с президентом Зеленским свидетельствует о важности развития военных связей между Украиной и НАТО.
  • Президент Зеленский призвал страны НАТО окончательно заблокировать поставку компонентов для российской военной техники.

НАТО готовит еще одно важное решение

Планами Североатлантического союза генсек поделился в начале встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Марка Рютте, члены блока до сих пор поддерживают действующими предыдущие проукраинские решения НАТО, в первую очередь речь идет о решении Вашингтонского саммита.

Он также дал понять, что это будет косвенно подтверждено итоговым документом Гаагского саммита.

Относительно Украины будет важное упоминание, которое на самом деле построено на основе решения прошлогоднего Вашингтонского саммита, подтвердившего необратимый путь Украины в НАТО.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Несмотря на это, он до сих пор не объяснил, что считает таким косвенным подтверждением.

Как удалось узнать журналистам, в декларации саммита ожидается тезис о финансировании обороны Украины за счет оборонных расходов государств-членов Альянса.

Мы строим мост (между Украиной и НАТО — ред.), как и говорило Вашингтонское решение, — подчеркнул Марк Рютте.

К слову, сам Владимир Зеленский в Гааге призвал страны Альянса убедиться, что их компании не снабжают компоненты для российских ракет и техники.

Убедитесь, что ваши страны и ваши компании не помогают России. <…> Такие компоненты можно найти в каждой российской ракете, в большинстве дронов и в военной технике. И это не только Китай, но и Тайвань, некоторые из этих компонентов поставляются из европейских стран и США.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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