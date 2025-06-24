Генсек НАТО Рютте анонсировал важное решение по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте официально подтвердил, что решение, принятое лидерами государств-членов НАТО на саммите в Гааге, станет следующим шагом в развитии "моста" между Украиной и Альянсом.
Главные тезисы
- Встреча генсека Рютте с президентом Зеленским свидетельствует о важности развития военных связей между Украиной и НАТО.
- Президент Зеленский призвал страны НАТО окончательно заблокировать поставку компонентов для российской военной техники.
НАТО готовит еще одно важное решение
Планами Североатлантического союза генсек поделился в начале встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По словам Марка Рютте, члены блока до сих пор поддерживают действующими предыдущие проукраинские решения НАТО, в первую очередь речь идет о решении Вашингтонского саммита.
Он также дал понять, что это будет косвенно подтверждено итоговым документом Гаагского саммита.
Несмотря на это, он до сих пор не объяснил, что считает таким косвенным подтверждением.
Как удалось узнать журналистам, в декларации саммита ожидается тезис о финансировании обороны Украины за счет оборонных расходов государств-членов Альянса.
К слову, сам Владимир Зеленский в Гааге призвал страны Альянса убедиться, что их компании не снабжают компоненты для российских ракет и техники.
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