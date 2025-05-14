"Відкрилося вікно можливостей". Рютте висловився щодо успіху мирних перемовин між Україною та Росією
Категорія
Політика
Дата публікації

"Відкрилося вікно можливостей". Рютте висловився щодо успіху мирних перемовин між Україною та Росією

Рютте
Джерело:  Anadolu

Генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи майбутні переговори між Україною та РФ у Стамбулі, заявив, що найближчі два тижні відкривають нові можливості для поліпшення ситуації в Україні.

Головні тези:

  • Найближчі два тижні відкривають нові можливості для поліпшення ситуації в Україні за словами генсека НАТО Марка Рютте.
  • Роль Туреччини у процесі досягнення миру в Україні відзначається як значна та важлива.
  • Заклик до тісної співпраці ЄС з європейськими країнами, зокрема Туреччиною, Великою Британією та Норвегією, у сфері оборонної промисловості.

Рютте висловився щодо успіху мирних перемовин між Україною та Росією

Рютте високо оцінив внесок Туреччини у зусилля щодо досягнення миру в Україні, особливо згадавши її роль у мирних переговорах у Стамбулі. Він назвав президента Реджепа Таїпа Ердогана "дивовижним лідером у НАТО, якого дуже поважають колеги".

За словами Рютте, найближчі тижні відкривають нові можливості для поліпшення ситуації в Україні. Він підкреслив роль не лише президента Володимира Зеленського та США, а й Туреччини, яка відіграє значну дипломатичну роль.

Окремо Рютте закликав ЄС до тіснішої співпраці з європейськими країнами, що не входять до блоку — зокрема з Туреччиною, Великою Британією та Норвегією, — особливо у сфері оборонної промисловості. Він відзначив ключову роль Туреччини у виробництві озброєння для Альянсу, наголосивши, що заводи в США не змогли б працювати без кооперації з турецькими компаніями.

Турецька оборонна промисловість має вирішальне значення для Альянсу в цілому.

Наприклад, у Техасі є заводи, що виробляють боєприпаси. Вони не змогли б цього зробити без тісної співпраці з компаніями тут, у Туреччині. Це лише один із багатьох прикладів.

Рютте також виступив за значне збільшення оборонних витрат союзників, зважаючи на довгострокову загрозу з боку Росії, військове зростання Китаю та ризики тероризму.

Завершуючи, він висловив упевненість, що наступний саміт НАТО в Гаазі стане сенсаційним прикладом демонстрації єдності та рішучості Альянсу — зокрема завдяки партнерству з Туреччиною.

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