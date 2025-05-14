"Відкрилося вікно можливостей". Рютте висловився щодо успіху мирних перемовин між Україною та Росією

Генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи майбутні переговори між Україною та РФ у Стамбулі, заявив, що найближчі два тижні відкривають нові можливості для поліпшення ситуації в Україні.

Рютте висловився щодо успіху мирних перемовин між Україною та Росією

Рютте високо оцінив внесок Туреччини у зусилля щодо досягнення миру в Україні, особливо згадавши її роль у мирних переговорах у Стамбулі. Він назвав президента Реджепа Таїпа Ердогана "дивовижним лідером у НАТО, якого дуже поважають колеги".

За словами Рютте, найближчі тижні відкривають нові можливості для поліпшення ситуації в Україні. Він підкреслив роль не лише президента Володимира Зеленського та США, а й Туреччини, яка відіграє значну дипломатичну роль.

Окремо Рютте закликав ЄС до тіснішої співпраці з європейськими країнами, що не входять до блоку — зокрема з Туреччиною, Великою Британією та Норвегією, — особливо у сфері оборонної промисловості. Він відзначив ключову роль Туреччини у виробництві озброєння для Альянсу, наголосивши, що заводи в США не змогли б працювати без кооперації з турецькими компаніями.

Турецька оборонна промисловість має вирішальне значення для Альянсу в цілому.

Наприклад, у Техасі є заводи, що виробляють боєприпаси. Вони не змогли б цього зробити без тісної співпраці з компаніями тут, у Туреччині. Це лише один із багатьох прикладів. Поширити

Рютте також виступив за значне збільшення оборонних витрат союзників, зважаючи на довгострокову загрозу з боку Росії, військове зростання Китаю та ризики тероризму.