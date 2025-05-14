"Открылось окно возможностей". Рютте высказался об успехе мирных переговоров между Украиной и Россией

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя предстоящие переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле, заявил, что в ближайшие две недели открывают новые возможности для улучшения ситуации в Украине.
Главные тезисы
- Генсек НАТО Марк Рютте отмечает новые возможности для улучшения ситуации в Украине через мирные переговоры.
- Турция играет значительную дипломатическую роль в достижении мира в Украине, особенно в контексте переговоров между Украиной и Россией.
- Высказывается призыв к тесному сотрудничеству ЕС с не входящими в блок странами, включая Турцию, Великобританию и Норвегию, в сфере оборонной промышленности.
Рютте высказался об успехе мирных переговоров между Украиной и Россией
Рютте высоко оценил вклад Турции в усилия по достижению мира в Украине, особенно вспомнив ее роль в мирных переговорах в Стамбуле.
По словам Рютте, в ближайшие недели открывают новые возможности для улучшения ситуации в Украине. Он подчеркнул роль не только президента Владимира Зеленского и США, но и Турции, играющей значительную дипломатическую роль.
Отдельно Рютте призвал ЕС к более тесному сотрудничеству с не входящими в блок европейскими странами — в частности с Турцией, Великобританией и Норвегией, — особенно в сфере оборонной промышленности.
Турецкая оборонная промышленность имеет решающее значение для Североатлантического союза в целом.
Рютте также выступил за значительное увеличение оборонных расходов союзников ввиду долгосрочной угрозы со стороны России, военного роста Китая и рисков терроризма.
В завершении он выразил уверенность, что следующий саммит НАТО в Гааге станет сенсационным примером демонстрации единства и решительности Альянса — в частности, благодаря партнерству с Турцией.
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