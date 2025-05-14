"Открылось окно возможностей". Рютте высказался об успехе мирных переговоров между Украиной и Россией

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя предстоящие переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле, заявил, что в ближайшие две недели открывают новые возможности для улучшения ситуации в Украине.

Рютте высказался об успехе мирных переговоров между Украиной и Россией

Рютте высоко оценил вклад Турции в усилия по достижению мира в Украине, особенно вспомнив ее роль в мирных переговорах в Стамбуле.

По словам Рютте, в ближайшие недели открывают новые возможности для улучшения ситуации в Украине. Он подчеркнул роль не только президента Владимира Зеленского и США, но и Турции, играющей значительную дипломатическую роль.

Отдельно Рютте призвал ЕС к более тесному сотрудничеству с не входящими в блок европейскими странами — в частности с Турцией, Великобританией и Норвегией, — особенно в сфере оборонной промышленности.

Турецкая оборонная промышленность имеет решающее значение для Североатлантического союза в целом.

К примеру, в Техасе есть заводы, производящие боеприпасы. Они не смогли бы этого сделать без тесного сотрудничества с компаниями в Турции. Это только один из многих примеров. Поделиться

Рютте также выступил за значительное увеличение оборонных расходов союзников ввиду долгосрочной угрозы со стороны России, военного роста Китая и рисков терроризма.