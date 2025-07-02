Рютте призвал США продолжить оборонную поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Соединенные Штаты продолжать оказывать оборонную помощь Украине, в то же время выразив понимание беспокойства Вашингтона из-за постепенного истощения собственных запасов боеприпасов.

Рютте обратился в США по оборонной поддержке Украины

Я полностью понимаю, что США всегда должны обеспечивать защиту собственных интересов, но когда речь идет об Украине, то в краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, особенно боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Рютте добавил, что европейские страны "на самом деле усиливают" поддержку Киева, выделив Украине 35 млрд евро в этом году, таким образом разделяя "бремя" помощи из США.

В то же время Рютте отметил, что практическая поддержка США все еще необходима для обеспечения обороноспособности Украины.

Также это в интересах США, чтобы Украина не проиграла эту войну, и огромная российская армия не стояла на границе Европы. Конечно, безопасная Европа означает безопасную Америку. Марк Рютте Генсек НАТО

Эти вопросы безопасности полностью взаимосвязаны, подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Представитель Белого дома Анна Келли ранее подтвердила приостановку поставок Украине боеприпасов и ракет, поскольку их запасы в США иссякли за последние годы. Поделиться

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили временному поверенному по делам США в Украине Джону Гинкелю критическую важность оборонной поддержки Украины.