Рютте призвал США продолжить оборонную поддержку Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Рютте призвал США продолжить оборонную поддержку Украины

Рютте
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Источник:  Fox News

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Соединенные Штаты продолжать оказывать оборонную помощь Украине, в то же время выразив понимание беспокойства Вашингтона из-за постепенного истощения собственных запасов боеприпасов.

Главные тезисы

  • Марк Рютте подчеркнул важность продолжения оборонной поддержки Украины со стороны США и европейских стран.
  • Оборонная поддержка включает предоставление боеприпасов и систем противовоздушной обороны, необходимых для обеспечения обороноспособности страны.
  • Поддержка Украины в ее борьбе за безопасность является ключевым аспектом геополитической ситуации в регионе, причем это в интересах не только Украины, но и США и Европы.

Рютте обратился в США по оборонной поддержке Украины

Я полностью понимаю, что США всегда должны обеспечивать защиту собственных интересов, но когда речь идет об Украине, то в краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, особенно боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Рютте добавил, что европейские страны "на самом деле усиливают" поддержку Киева, выделив Украине 35 млрд евро в этом году, таким образом разделяя "бремя" помощи из США.

В то же время Рютте отметил, что практическая поддержка США все еще необходима для обеспечения обороноспособности Украины.

Также это в интересах США, чтобы Украина не проиграла эту войну, и огромная российская армия не стояла на границе Европы. Конечно, безопасная Европа означает безопасную Америку.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Эти вопросы безопасности полностью взаимосвязаны, подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Представитель Белого дома Анна Келли ранее подтвердила приостановку поставок Украине боеприпасов и ракет, поскольку их запасы в США иссякли за последние годы.

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили временному поверенному по делам США в Украине Джону Гинкелю критическую важность оборонной поддержки Украины.

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