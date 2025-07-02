Рютте призвал США продолжить оборонную поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Соединенные Штаты продолжать оказывать оборонную помощь Украине, в то же время выразив понимание беспокойства Вашингтона из-за постепенного истощения собственных запасов боеприпасов.
Главные тезисы
- Марк Рютте подчеркнул важность продолжения оборонной поддержки Украины со стороны США и европейских стран.
- Оборонная поддержка включает предоставление боеприпасов и систем противовоздушной обороны, необходимых для обеспечения обороноспособности страны.
- Поддержка Украины в ее борьбе за безопасность является ключевым аспектом геополитической ситуации в регионе, причем это в интересах не только Украины, но и США и Европы.
Рютте обратился в США по оборонной поддержке Украины
Я полностью понимаю, что США всегда должны обеспечивать защиту собственных интересов, но когда речь идет об Украине, то в краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, особенно боеприпасов и систем противовоздушной обороны.
Рютте добавил, что европейские страны "на самом деле усиливают" поддержку Киева, выделив Украине 35 млрд евро в этом году, таким образом разделяя "бремя" помощи из США.
В то же время Рютте отметил, что практическая поддержка США все еще необходима для обеспечения обороноспособности Украины.
Эти вопросы безопасности полностью взаимосвязаны, подчеркнул генеральный секретарь НАТО.
В Министерстве иностранных дел Украины объяснили временному поверенному по делам США в Украине Джону Гинкелю критическую важность оборонной поддержки Украины.
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