МЗС України викликало представника США на термінову розмову

2 липня на доручення очільника Міністерства закордонних справ Андрія Сибіги до українського дипломатичного відомства був запрошений тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель. Що важливо розуміти, це сталося після того, як Пентагон призупинив постачання Україні деяких видів озброєння.
Головні тези:
- Основною темою розмови була військова допомога США для України та співпраця у сфері оборони на тлі ескалації з боку РФ.
- Українські дипломати підкреслили, що будь-яке зволікання з підтримкою України може посилити агресію Росії.
МЗС України викликало представника США
У центрі уваги сторін була військова допомога США для України, а також оборонна співпраця обох країн на тлі ескалації з боку РФ.
Заступниця глави МЗС Мар’яна Беца подякувала Штатам за надану з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримку та нагадала про важливість зміцнення протиповітряної оборони України.
Українські дипломати також дали чітко зрозуміти, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише штовхатиме Росію до нової агресії.
Окрім того, сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень.
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