МЗС України викликало представника США на термінову розмову

2 липня на доручення очільника Міністерства закордонних справ Андрія Сибіги до українського дипломатичного відомства був запрошений тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель. Що важливо розуміти, це сталося після того, як Пентагон призупинив постачання Україні деяких видів озброєння.

МЗС України викликало представника США

У центрі уваги сторін була військова допомога США для України, а також оборонна співпраця обох країн на тлі ескалації з боку РФ.

Заступниця глави МЗС Мар’яна Беца подякувала Штатам за надану з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримку та нагадала про важливість зміцнення протиповітряної оборони України.

Українські дипломати також дали чітко зрозуміти, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише штовхатиме Росію до нової агресії.

Заступниця міністра нагадала, що Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але і продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст і громад, вбивства цивільних людей, атаки на полі бою. Поширити

Окрім того, сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень.