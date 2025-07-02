Трамп завдав першого санкційного удару по Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти великого кіберугруповання з Росії – компанії Aeza Group та пов'язаної з нею глобальної мережі. Що важливо розуміти, це перші санкції американського лідера проти країни-агресорки після його повернення у Білий дім.
Головні тези:
- США внесли до санкційного списку Aeza Group за її роль у підтримці кіберзлочинної діяльності в США та світі.
- Британія також приєдналася до санкцій проти російських кіберзлочинців.
Трамп посилює санкційний тиск на Росію
Про нове рішення президента повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
Як йдеться в офіційній заяві американського відомства, OFAC внесло до санкційного списку Aeza Group за її роль у "підтримці кіберзлочинної діяльності, спрямованої проти жертв у США та в усьому світі".
Окрім того, вказано, що під санкції потрапили дві пов'язані компанії та чотирьох осіб, які є керівниками Aeza Group.
На тлі останніх подій до санкцій проти російських кіберзлочинців також долучилася Велика Британія.
Варто також зазначити, що група компаній Aeza має штаб-квартиру у російському Санкт-Петербурзі.
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