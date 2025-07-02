Трамп завдав першого санкційного удару по Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп завдав першого санкційного удару по Росії

Мінфін США
Трамп

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти великого кіберугруповання з Росії – компанії Aeza Group та пов'язаної з нею глобальної мережі. Що важливо розуміти, це перші санкції американського лідера проти країни-агресорки після його повернення у Білий дім.

Головні тези:

  • США внесли до санкційного списку Aeza Group за її роль у підтримці кіберзлочинної діяльності в США та світі.
  • Британія також приєдналася до санкцій проти російських кіберзлочинців.

Трамп посилює санкційний тиск на Росію

Про нове рішення президента повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Як йдеться в офіційній заяві американського відомства, OFAC внесло до санкційного списку Aeza Group за її роль у "підтримці кіберзлочинної діяльності, спрямованої проти жертв у США та в усьому світі".

Окрім того, вказано, що під санкції потрапили дві пов'язані компанії та чотирьох осіб, які є керівниками Aeza Group.

На тлі останніх подій до санкцій проти російських кіберзлочинців також долучилася Велика Британія.

Постачальники послуг надійного хостингу (BPH) продають доступ до спеціалізованих серверів та іншої комп'ютерної інфраструктури, призначеної для того, щоб допомогти кіберзлочинцям, таким як вимагачі, викрадачі особистої інформації та торговці наркотиками, уникати виявлення та протистояти спробам правоохоронних органів припинити їхню зловмисну діяльність.

Варто також зазначити, що група компаній Aeza має штаб-квартиру у російському Санкт-Петербурзі.

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