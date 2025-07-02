Трамп нанес первый санкционный удар по России

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против крупной кибергруппировки из России – компании Aeza Group и связанной с ней глобальной сети. Что важно понимать, это первые санкции американского лидера против страны-агрессорки после его возвращения в Белый дом.
Главные тезисы
- США внесли в санкционный список Aeza Group за ее роль в поддержке киберпреступной деятельности в США и мире.
- Британия также присоединилась к санкциям против российских киберпреступников.
Трамп усиливает санкционное давление на Россию
О новом решении президента сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Как указано в официальном заявлении американского ведомства, OFAC внесло в санкционный список Aeza Group за ее роль в "поддержке киберпреступной деятельности, направленной против жертв в США и во всем мире".
Кроме того, сообщается, что под санкции попали две связанные компании и четыре человека, которые являются руководителями Aeza Group.
На фоне последних событий к санкциям против российских киберпреступников также присоединилась Великобритания.
Стоит также отметить, что у группы компаний Aeza есть штаб-квартира в российском Санкт-Петербурге.
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