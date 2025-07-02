Трамп нанес первый санкционный удар по России

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против крупной кибергруппировки из России – компании Aeza Group и связанной с ней глобальной сети. Что важно понимать, это первые санкции американского лидера против страны-агрессорки после его возвращения в Белый дом.

Трамп усиливает санкционное давление на Россию

О новом решении президента сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Как указано в официальном заявлении американского ведомства, OFAC внесло в санкционный список Aeza Group за ее роль в "поддержке киберпреступной деятельности, направленной против жертв в США и во всем мире".

Кроме того, сообщается, что под санкции попали две связанные компании и четыре человека, которые являются руководителями Aeza Group.

На фоне последних событий к санкциям против российских киберпреступников также присоединилась Великобритания.

Поставщики услуг надежного хостинга (BPH) продают доступ к специализированным серверам и другой компьютерной инфраструктуре, предназначенной для того, чтобы помочь киберпреступникам, таким как вымогатели, угонщики личной информации и торговцы наркотиками, избегать обнаружения и противостоять попыткам правоохранительных органов прекратить их злонамеренную деятельность. Поделиться

Стоит также отметить, что у группы компаний Aeza есть штаб-квартира в российском Санкт-Петербурге.