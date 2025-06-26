Австралия ввела новые санкции против России — кто в списках

Австралия приняла новые санкции против граждан и компаний РФ. В списке 37 человек и 7 организаций.

Австралия ввела новые санкции против РФ за агрессию против Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Австралии.

Министр иностранных дел законодательным актом определил лиц и организации для целевых финансовых санкций, в отношении которых распространяется запрет на поездки в соответствии с Правилами автономных санкций 2011 года.

В санкционный список Австралия добавила против 37 человек и 7 организаций России.

Как пишут росСМИ, под санкции Австралии попал российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Также санкции ввели против членов руководства ряда российских компаний.

Среди 44 человек и попавших под санкции организаций весь совет директоров государственного «Совкомфлота», крупнейшей судоходной компании России и мира.

Ограничения наложены и на руководство связанных с нефтегазовым гигантом "Газпромом" – "Газпром нефти", третьего по величине нефтепереработчика в России, и "Газпромбанка", главного посредника в транзакциях в нефтегазовой промышленности РФ. Поделиться

Австралийским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес с подсанкционными юридическими и физическими лицами из РФ, а последним запрещен въезд в страну.

Австралия ввела новые санкции против 44 человек и организаций, связанных с российскими отраслями промышленности, которые помогают подпитывать ее военную экономику, - заявила австралийским медиа министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

Напомним, что Украина также недавно ввела экономические санкции против Ярослава Дронова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Также в списке находились российские певцы Никита Джигурда, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и другие. Они активно поддерживают путинскую войну против Украины. Поделиться

На прошлой неделе Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против людей и компаний, ведущих бизнес на оккупированных территориях Украины.