Австралия ввела новые санкции против России — кто в списках

Австралия приняла новые санкции против граждан и компаний РФ. В списке 37 человек и 7 организаций.
Главные тезисы
- Австралия ввела новые санкции против России, затрагивая 37 человек и 7 организаций из-за ситуации на востоке Украины.
- Среди лиц, на которых распространяются санкции, оказался известный российский певец Ярослав Дронов (Shaman) и члены руководства ряда компаний.
Австралия ввела новые санкции против РФ за агрессию против Украины
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Австралии.
Министр иностранных дел законодательным актом определил лиц и организации для целевых финансовых санкций, в отношении которых распространяется запрет на поездки в соответствии с Правилами автономных санкций 2011 года.
В санкционный список Австралия добавила против 37 человек и 7 организаций России.
Как пишут росСМИ, под санкции Австралии попал российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Также санкции ввели против членов руководства ряда российских компаний.
Среди 44 человек и попавших под санкции организаций весь совет директоров государственного «Совкомфлота», крупнейшей судоходной компании России и мира.
Австралийским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес с подсанкционными юридическими и физическими лицами из РФ, а последним запрещен въезд в страну.
Австралия ввела новые санкции против 44 человек и организаций, связанных с российскими отраслями промышленности, которые помогают подпитывать ее военную экономику, - заявила австралийским медиа министр иностранных дел страны Пенни Вонг.
Напомним, что Украина также недавно ввела экономические санкции против Ярослава Дронова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
На прошлой неделе Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против людей и компаний, ведущих бизнес на оккупированных территориях Украины.
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