Австралія запровадила нові санкції проти Росії — хто у списках

Австралія ухвалила нові санкції проти громадян та компаній РФ. У списку 37 осіб та 7 організацій.

Австралія ввела нові санкції проти РФ за агресію проти України

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії.

Міністр закордонних справ законодавчим актом визначив осіб та організації для цільових фінансових санкцій, щодо яких поширюється заборона на поїздки відповідно до Правил автономних санкцій 2011 року.

До санкційного списку Австралія додала проти 37 осіб та 7 організацій Росії.

Як пишуть росЗМІ, під санкції Австралії потрапив російський співак Ярослав Дронов відомий під псевдонімом Shaman. Також санкції запровадили проти членів керівництва низки російських компаній.

Серед 44 осіб та організацій, які потрапили під санкції, вся рада директорів державного «Совкомфлоту», найбільшої судноплавної компанії Росії та світу.

Обмеження накладені і на керівництво пов’язаних із нафтогазовим гігантом "Газпромом" - «Газпром нафти», третього за величиною нафтопереробника в Росії, та «Газпромбанку», головного посередника в транзакціях у нафтогазовій промисловості РФ. Поширити

Австралійським громадянам та компаніям заборонено вести бізнес із підсанкційними юридичними і фізичними особами з РФ, а останнім також заборонено в’їзд до країни.

Австралія запровадила нові санкції проти 44 осіб та організацій, пов’язаних із російськими галузями промисловості, які допомагають підживлювати її воєнну економіку, –заявила австралійським медіа міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг.

Нагадаємо, що Україна також нещодавно запровадила економічні санкції проти Ярослава Дронова. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Також у списку були російські співаки Микита Джигурда, Микола Расторгуєв, Олександр Розенбаум та інші. Вони активно підтримують путінську війну проти України. Поширити

Минулого тижня Зеленський увів у дію новий пакет санкцій проти людей і компаній, які ведуть бізнес на окупованих територіях України.