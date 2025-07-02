Макрон таємно подзвонив Зеленському після розмови з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському після того, як провів бесіду з російським диктатором Володимиром Путіним увечері 1 липня.
Головні тези:
- Про переговори президентів України та Франції досі не повідомлялося публічно.
- Макрон намагався добитися від Путіна зупинення вогню проти України.
Що відомо про розмову Макрона та Зеленського
Про це повідомляє видання “Суспільне” з посиланням на своє анонімне джерело.
Як вдалося дізнатися журналістам, нові переговори між французьким та українським лідерами були конструктивними.
Окрім того, вказано, що Емманюель Макрон розкрив Володимиру Зеленському подробиці своєї розмови з Путіним.
Увечері 1 липня — вперше з 2022 року — президент Франції провів двогодинну телефонну розмову з нелегітимним главою Кремля.
У центрі їхньої уваги був конфлікт на Близькому Сході та загарбницька війна Росії проти України.
Що важливо розуміти, остання розмова Путіна з Макроном відбулася 11 вересня 2022 року.
Макрон багато разів звинувачував російського диктатора у втягуванні Європи у війну, а цього разу вимагав зупинити вогонь проти України.
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