Макрон таємно подзвонив Зеленському після розмови з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському після того, як провів бесіду з російським диктатором Володимиром Путіним увечері 1 липня.

Що відомо про розмову Макрона та Зеленського

Про це повідомляє видання “Суспільне” з посиланням на своє анонімне джерело.

Як вдалося дізнатися журналістам, нові переговори між французьким та українським лідерами були конструктивними.

Окрім того, вказано, що Емманюель Макрон розкрив Володимиру Зеленському подробиці своєї розмови з Путіним.

Увечері 1 липня — вперше з 2022 року — президент Франції провів двогодинну телефонну розмову з нелегітимним главою Кремля.

У центрі їхньої уваги був конфлікт на Близькому Сході та загарбницька війна Росії проти України.

Що важливо розуміти, остання розмова Путіна з Макроном відбулася 11 вересня 2022 року.

Макрон багато разів звинувачував російського диктатора у втягуванні Європи у війну, а цього разу вимагав зупинити вогонь проти України.