У Макрона розкрили невідомі деталі перемовин з Путіним
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Політика
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У Макрона розкрили невідомі деталі перемовин з Путіним

Макрон вирішив поговорити з Путіним
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Джерело:  BFM TV

Французький лідер Емманюель Макрон у першій за майже 3 роки розмові з російським диктатором Володимиром Путіним закликав до якнайшвидшого припинення вогню у загарбницькій війні Росії проти України.

Головні тези:

  • Макрон чітко дав зрозуміти, що ніколи не відмовиться від підтримки України.
  • Кремль розкрив конкретні теми, які обговорювали сторони.

Макрон вирішив поговорити з Путіним

Єлисейський палац офіційно підтвердив, що глава республіки під час бесіди з російським диктатором "вказав на незмінну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України".

Він закликав до якнайшвидшого встановлення перемир'я та початку переговорів між Україною і Росією для досягнення міцного і тривалого врегулювання конфлікту, — йдеться в офіційній заяві.

Телефонні переговори сторін також прокоментувала пресслужба Кремля.

Офіційна Москва стверджує, що в центрі уваги Макрона та Путіна була ескалація на Близькому Сході та повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Ба більше, Кремль додав, що ця бесіда мала "змістовний характер".

Що важливо розуміти востаннє перед цим Макрон і Путін розмовляли 11 вересня 2022 року.

У 2024 році французький лідер уже допускав, що може провести телефонну розмову з Путіним.

До слова, нещодавно диктатор Путін запропонував канцлеру ФРН Фрідріху Мерцу влаштувати переговори, однак останній відмовився.

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