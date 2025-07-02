У Макрона розкрили невідомі деталі перемовин з Путіним

Французький лідер Емманюель Макрон у першій за майже 3 роки розмові з російським диктатором Володимиром Путіним закликав до якнайшвидшого припинення вогню у загарбницькій війні Росії проти України.

Макрон вирішив поговорити з Путіним

Єлисейський палац офіційно підтвердив, що глава республіки під час бесіди з російським диктатором "вказав на незмінну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України".

Він закликав до якнайшвидшого встановлення перемир'я та початку переговорів між Україною і Росією для досягнення міцного і тривалого врегулювання конфлікту, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Телефонні переговори сторін також прокоментувала пресслужба Кремля.

Офіційна Москва стверджує, що в центрі уваги Макрона та Путіна була ескалація на Близькому Сході та повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Ба більше, Кремль додав, що ця бесіда мала "змістовний характер".

Що важливо розуміти востаннє перед цим Макрон і Путін розмовляли 11 вересня 2022 року.

У 2024 році французький лідер уже допускав, що може провести телефонну розмову з Путіним.