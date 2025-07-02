У Макрона розкрили невідомі деталі перемовин з Путіним

Французький лідер Емманюель Макрон у першій за майже 3 роки розмові з російським диктатором Володимиром Путіним закликав до якнайшвидшого припинення вогню у загарбницькій війні Росії проти України.
Головні тези:
- Макрон чітко дав зрозуміти, що ніколи не відмовиться від підтримки України.
- Кремль розкрив конкретні теми, які обговорювали сторони.
Макрон вирішив поговорити з Путіним
Єлисейський палац офіційно підтвердив, що глава республіки під час бесіди з російським диктатором "вказав на незмінну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України".
Телефонні переговори сторін також прокоментувала пресслужба Кремля.
Офіційна Москва стверджує, що в центрі уваги Макрона та Путіна була ескалація на Близькому Сході та повномасштабне російське вторгнення в Україну.
Ба більше, Кремль додав, що ця бесіда мала "змістовний характер".
Що важливо розуміти востаннє перед цим Макрон і Путін розмовляли 11 вересня 2022 року.
У 2024 році французький лідер уже допускав, що може провести телефонну розмову з Путіним.
До слова, нещодавно диктатор Путін запропонував канцлеру ФРН Фрідріху Мерцу влаштувати переговори, однак останній відмовився.
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