У Макрона раскрыли неизвестные детали переговоров с Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон в первом за почти 3 года разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным призвал к скорейшему прекращению огня в захватнической войне России против Украины.
Главные тезисы
- Макрон четко дал понять, что никогда не откажется от поддержки Украины.
- Кремль раскрыл конкретные темы, которые обсуждали политики.
Макрон решил поговорить с Путиным
Елисейский дворец официально подтвердил, что глава республики во время беседы с российским диктатором "указал на неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины".
Телефонные переговоры сторон также прокомментировала пресс-служба Кремля.
Официальная Москва утверждает, что в центре внимания Макрона и Путина была эскалация на Ближнем Востоке и полномасштабное российское вторжение в Украину.
Более того, Кремль добавил, что эта беседа носила "содержательный характер".
Что важно понимать в последний раз перед этим Макрон и Путин разговаривали 11 сентября 2022 года.
В 2024 году французский лидер уже допускал, что может провести телефонный разговор с Путиным.
Кстати, недавно диктатор Путин предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу устроить переговоры, однако последний отказался.
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