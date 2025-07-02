У Макрона раскрыли неизвестные детали переговоров с Путиным
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Политика
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У Макрона раскрыли неизвестные детали переговоров с Путиным

Макрон решил поговорить с Путиным
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Источник:  BFM TV

Французский лидер Эмманюэль Макрон в первом за почти 3 года разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным призвал к скорейшему прекращению огня в захватнической войне России против Украины.

Главные тезисы

  • Макрон четко дал понять, что никогда не откажется от поддержки Украины.
  • Кремль раскрыл конкретные темы, которые обсуждали политики.

Макрон решил поговорить с Путиным

Елисейский дворец официально подтвердил, что глава республики во время беседы с российским диктатором "указал на неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины".

Он призвал к скорейшему установлению перемирия и началу переговоров между Украиной и Россией для достижения прочного и длительного урегулирования конфликта, — сказано в официальном заявлении.

Телефонные переговоры сторон также прокомментировала пресс-служба Кремля.

Официальная Москва утверждает, что в центре внимания Макрона и Путина была эскалация на Ближнем Востоке и полномасштабное российское вторжение в Украину.

Более того, Кремль добавил, что эта беседа носила "содержательный характер".

Что важно понимать в последний раз перед этим Макрон и Путин разговаривали 11 сентября 2022 года.

В 2024 году французский лидер уже допускал, что может провести телефонный разговор с Путиным.

Кстати, недавно диктатор Путин предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу устроить переговоры, однако последний отказался.

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