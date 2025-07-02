Макрон тайно позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после того, как провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным вечером 1 июля.

Что известно о разговоре Макрона и Зеленского

Об этом сообщает издание "Суспільне" со ссылкой на свой анонимный источник.

Как удалось выяснить журналистам, новые переговоры между французским и украинским лидерами были конструктивными.

Кроме того, указано, что Эмманюэль Макрон раскрыл Владимиру Зеленскому подробности своего разговора с Путиным.

Вечером 1 июля — впервые с 2022 года — президент Франции провел двухчасовой телефонный разговор с нелегитимным главой Кремля.

В центре их внимания был конфликт на Ближнем Востоке и захватническая война России против Украины.

Что важно понимать, последний разговор Путина с Макроном состоялся 11 сентября 2022 года.

Макрон много раз обвинял российского диктатора во втягивании Европы в войну, а в этот раз потребовал остановить огонь против Украины.