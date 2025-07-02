Макрон тайно позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после того, как провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным вечером 1 июля.
Главные тезисы
- О переговорах президентов Украины и Франции до сих пор не сообщалось публично.
- Макрон пытался добиться от Путина прекращения огня против Украины.
Что известно о разговоре Макрона и Зеленского
Об этом сообщает издание "Суспільне" со ссылкой на свой анонимный источник.
Как удалось выяснить журналистам, новые переговоры между французским и украинским лидерами были конструктивными.
Кроме того, указано, что Эмманюэль Макрон раскрыл Владимиру Зеленскому подробности своего разговора с Путиным.
Вечером 1 июля — впервые с 2022 года — президент Франции провел двухчасовой телефонный разговор с нелегитимным главой Кремля.
В центре их внимания был конфликт на Ближнем Востоке и захватническая война России против Украины.
Что важно понимать, последний разговор Путина с Макроном состоялся 11 сентября 2022 года.
Макрон много раз обвинял российского диктатора во втягивании Европы в войну, а в этот раз потребовал остановить огонь против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-