Пентагон остановил поставки Украине некоторых видов оружия — инсайдеры

Сразу несколько американских изданий со ссылкой на свои анонимные источники сообщили, что Минобороны США приостановило поставки некоторых противовоздушных ракет и других боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы американского оружия слишком быстро иссякают.

Что известно о новом решении Пентагона

Как утверждают инсайдеры СМИ, такой приказ отдал глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби якобы после детального анализа запасов боеприпасов, имеющихся в распоряжении Минобороны США.

Пентагон пришел к выводу, что происходит резкое сокращение общего количества артиллерийских снарядов, противовоздушных ракет и высокоточного оружия.

Первоначальное решение о приостановлении части помощи, обещанной администрацией Байдена (бывшего президента США Джо Байдена — ред.), было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас, когда Украина отражает одни из крупнейших российских ракетных и беспилотных ударов по гражданским объектам в Киеве и других городах. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что их инсайдеры раскрыли эту информацию на условиях анонимности, а Минобороны США и Белый дом пока никак не захотели прокомментировать последние события.

Решение Пентагона спровоцировало новую волну паники среди союзников Украины в Конгрессе.

Они боятся, что теперь страна будет еще больше страдать от российского террора.