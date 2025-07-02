Пентагон остановил поставки Украине некоторых видов оружия — инсайдеры

Сразу несколько американских изданий со ссылкой на свои анонимные источники сообщили, что Минобороны США приостановило поставки некоторых противовоздушных ракет и других боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы американского оружия слишком быстро иссякают.
Главные тезисы
- Пентагон пока не объявляет о своем решении публично, поскольку опасается шквала критики.
- Среди союзников Украины в Конгрессе нарастает волна паники и негодования.
Что известно о новом решении Пентагона
Как утверждают инсайдеры СМИ, такой приказ отдал глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби якобы после детального анализа запасов боеприпасов, имеющихся в распоряжении Минобороны США.
Пентагон пришел к выводу, что происходит резкое сокращение общего количества артиллерийских снарядов, противовоздушных ракет и высокоточного оружия.
Журналисты обращают внимание на то, что их инсайдеры раскрыли эту информацию на условиях анонимности, а Минобороны США и Белый дом пока никак не захотели прокомментировать последние события.
Решение Пентагона спровоцировало новую волну паники среди союзников Украины в Конгрессе.
Они боятся, что теперь страна будет еще больше страдать от российского террора.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-