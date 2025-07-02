Пентагон остановил поставки Украине некоторых видов оружия — инсайдеры
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Пентагон остановил поставки Украине некоторых видов оружия — инсайдеры

Что известно о новом решении Пентагона
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Источник:  NBC News

Сразу несколько американских изданий со ссылкой на свои анонимные источники сообщили, что Минобороны США приостановило поставки некоторых противовоздушных ракет и других боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы американского оружия слишком быстро иссякают.

Главные тезисы

  • Пентагон пока не объявляет о своем решении публично, поскольку опасается шквала критики.
  • Среди союзников Украины в Конгрессе нарастает волна паники и негодования.

Что известно о новом решении Пентагона

Как утверждают инсайдеры СМИ, такой приказ отдал глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби якобы после детального анализа запасов боеприпасов, имеющихся в распоряжении Минобороны США.

Пентагон пришел к выводу, что происходит резкое сокращение общего количества артиллерийских снарядов, противовоздушных ракет и высокоточного оружия.

Первоначальное решение о приостановлении части помощи, обещанной администрацией Байдена (бывшего президента США Джо Байдена — ред.), было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас, когда Украина отражает одни из крупнейших российских ракетных и беспилотных ударов по гражданским объектам в Киеве и других городах.

Журналисты обращают внимание на то, что их инсайдеры раскрыли эту информацию на условиях анонимности, а Минобороны США и Белый дом пока никак не захотели прокомментировать последние события.

Решение Пентагона спровоцировало новую волну паники среди союзников Украины в Конгрессе.

Они боятся, что теперь страна будет еще больше страдать от российского террора.

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