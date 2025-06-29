Глава МИД Венгрии Петер Сийярто официально подтвердил отмену Штатами санкций по расширению атомной электросанкции "Пакш", чем занимается российский "Росатом".

Трамп ослабляет санкционное давление на Россию

Венгерский дипломат пожаловался, что команда экс-президента США Джо Байдена в свое время приняла решения, якобы загнавшие его страну "в чрезвычайно затруднительное положение".

Одним из таких санкционных мер они пытались сделать невозможным долгосрочное безопасное энергоснабжение Венгрии, введя ограничения на строительство атомной электростанции в Пакше, которые практически сделали невозможным продолжение строительства. Петер Сийярто Глава МИД Венгрии

Команда венгерского лидера Виктора Орбана радуется тому, что Дональд Трамп кардинально меняет политику в этом вопросе.

На этом фоне президент США отменил санкции, связанные с инвестициями в атомную электростанцию в Пакше.

По убеждению Сийярто, это решение якобы гарантирует Венгрии безопасное энергоснабжение в долгосрочной перспективе и сохранение результатов понижения коммунальных тарифов.

Что важно понимать, "Пакш" — единственная атомная электростанция Венгрии, срок эксплуатации которой после модернизации был продлен до 2030-х годов.