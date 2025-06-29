Трамп отменил часть санкций, которые мешали РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп отменил часть санкций, которые мешали РФ

Трамп ослабляет санкционное давление на Россию
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто официально подтвердил отмену Штатами санкций по расширению атомной электросанкции "Пакш", чем занимается российский "Росатом".

Главные тезисы

  • Венгрия утверждает, что теперь может обеспечить безопасное энергоснабжение в долгосрочной перспективе.
  • Расширение атомной электростанции "Пакш" осуществляется под руководством "Росатома".

Трамп ослабляет санкционное давление на Россию

Венгерский дипломат пожаловался, что команда экс-президента США Джо Байдена в свое время приняла решения, якобы загнавшие его страну "в чрезвычайно затруднительное положение".

Одним из таких санкционных мер они пытались сделать невозможным долгосрочное безопасное энергоснабжение Венгрии, введя ограничения на строительство атомной электростанции в Пакше, которые практически сделали невозможным продолжение строительства.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии

Команда венгерского лидера Виктора Орбана радуется тому, что Дональд Трамп кардинально меняет политику в этом вопросе.

На этом фоне президент США отменил санкции, связанные с инвестициями в атомную электростанцию в Пакше.

По убеждению Сийярто, это решение якобы гарантирует Венгрии безопасное энергоснабжение в долгосрочной перспективе и сохранение результатов понижения коммунальных тарифов.

Что важно понимать, "Пакш" — единственная атомная электростанция Венгрии, срок эксплуатации которой после модернизации был продлен до 2030-х годов.

Расширение атомной электростанции "Пакш" — проект "Пакш II" стоимостью 12 миллиардов евро — осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно на средства российского государственного кредита.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Трамп до сих пор не ввел санкции против России — объяснение Рубио
Рубио объяснил логику Трампа в отношениях с Россией
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Австралия ввела новые санкции против России — кто в списках
Австралия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский ввел санкции против российских производителей шахедов
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?