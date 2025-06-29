Глава МИД Венгрии Петер Сийярто официально подтвердил отмену Штатами санкций по расширению атомной электросанкции "Пакш", чем занимается российский "Росатом".
Главные тезисы
- Венгрия утверждает, что теперь может обеспечить безопасное энергоснабжение в долгосрочной перспективе.
- Расширение атомной электростанции "Пакш" осуществляется под руководством "Росатома".
Трамп ослабляет санкционное давление на Россию
Венгерский дипломат пожаловался, что команда экс-президента США Джо Байдена в свое время приняла решения, якобы загнавшие его страну "в чрезвычайно затруднительное положение".
Команда венгерского лидера Виктора Орбана радуется тому, что Дональд Трамп кардинально меняет политику в этом вопросе.
На этом фоне президент США отменил санкции, связанные с инвестициями в атомную электростанцию в Пакше.
По убеждению Сийярто, это решение якобы гарантирует Венгрии безопасное энергоснабжение в долгосрочной перспективе и сохранение результатов понижения коммунальных тарифов.
Что важно понимать, "Пакш" — единственная атомная электростанция Венгрии, срок эксплуатации которой после модернизации был продлен до 2030-х годов.
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