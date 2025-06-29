Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто офіційно підтвердив скасування Штатами санкцій щодо розширення атомної електросанкції "Пакш", чим займається російський "Росатом".
Головні тези:
- Угорщина стверджує, що тепер може забезпечити безпечне енергопостачання в довгостроковій перспективі.
- Розширення атомної електростанції "Пакш" здійснюється під керівництвом "Росатома".
Трамп послаблює санкційний тиск на Росію
Угорський дипломат поскаржився, що команда експрезидента США Джо Байдена у свій час ухвалила рішення, які нібито загнали його країну "в надзвичайно скрутне становище".
Команда угорського лідера Віктора Орбана радіє тому, що Дональд Трамп кардинально змінює політику у цьому питанні.
На цьому тлі президент США скасував санкції, пов'язані з інвестиціями в атомну електростанцію в Пакші.
На переконання Сійярто, це рішення нібито гарантує Угорщині безпечне енергопостачання в довгостроковій перспективі та збереження результатів зниження комунальних тарифів.
Що важливо розуміти, "Пакш" — єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років.
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