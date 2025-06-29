Трамп скасував частину санкцій, які заважали Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп скасував частину санкцій, які заважали Росії

Трамп послаблює санкційний тиск на Росію
Джерело:  online.ua

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто офіційно підтвердив скасування Штатами санкцій щодо розширення атомної електросанкції "Пакш", чим займається російський "Росатом".

Головні тези:

  • Угорщина стверджує, що тепер може забезпечити безпечне енергопостачання в довгостроковій перспективі.
  • Розширення атомної електростанції "Пакш" здійснюється під керівництвом "Росатома".

Трамп послаблює санкційний тиск на Росію

Угорський дипломат поскаржився, що команда експрезидента США Джо Байдена у свій час ухвалила рішення, які нібито загнали його країну "в надзвичайно скрутне становище".

Одним із таких санкційних заходів вони намагалися унеможливити довгострокове безпечне енергопостачання Угорщини, ввівши обмеження щодо будівництва атомної електростанції в Пакші, які практично унеможливили продовження будівництва.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини

Команда угорського лідера Віктора Орбана радіє тому, що Дональд Трамп кардинально змінює політику у цьому питанні.

На цьому тлі президент США скасував санкції, пов'язані з інвестиціями в атомну електростанцію в Пакші.

На переконання Сійярто, це рішення нібито гарантує Угорщині безпечне енергопостачання в довгостроковій перспективі та збереження результатів зниження комунальних тарифів.

Що важливо розуміти, "Пакш" — єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років.

Розширення атомної електростанції "Пакш" — проєкт "Пакш ІІ" вартістю 12 мільярдів євро — здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно коштом російського державного кредиту.

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