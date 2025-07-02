Пентагон зупинив постачання Україні деяких видів зброї — інсайдери
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Пентагон зупинив постачання Україні деяких видів зброї — інсайдери

Що відомо про нове рішення Пентагона
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Джерело:  NBC News

Одразу кілька американських видань з посиланням на свої анонімні джерела повідомили, що Міноборони США призупинило постачання деяких протиповітряних ракет та інших боєприпасів до України через нібито острах, що запаси американської зброї надто швидко вичерпуються.

Головні тези:

  • Пентагон поки не оголошує про своє рішення публічно, оскільки боїться шквалу критики.
  • Серед союзників України в Конгресі наростає хвиля паніки та обурення.

Що відомо про нове рішення Пентагона

Як стверджують інсайдери ЗМІ, такий наказ віддав очільник політичного відділу Пентагона Елбрідж Колбі нібито після детального аналізу запасів боєприпасів, що є у розпорядженні Міноборони США.

Пентагон дійшов висновку, що відбувається різке скорочення загальної кількості артилерійських снарядів, протиповітряних ракет і високоточної зброї.

Початкове рішення про призупинення частини допомоги, обіцяної адміністрацією Байдена (колишнього президента США Джо Байдена — ред.), було прийняте на початку червня, але вступило в силу лише зараз, коли Україна відбиває одні з найбільших російських ракетних і безпілотних ударів по цивільних об'єктах у Києві та інших містах.

Журналісти звертають увагу на те, що їхні інсайдери розкрили цю інформацію на умовах анонімності, а Міноборони США і Білий дім поки жодним чином не захотіли прокоментувати останні події.

Рішення Пентагона спровокувало нову хвилю паніку серед союзників України в Конгресі.

Вони бояться, що тепер країна буде ще більше потерпати від російського терору.

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