Помічник російського диктатора Юрій Ушаков офіційно підтвердив, що зустріч нелегітимного глави Кремля Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа можлива "будь-якої миті". Попри це, їхні команди досі не обрали конкретну дату та місце.
Головні тези:
- Ушаков запевняє, що діалог з командою Трампа має дружній характер.
- Москва розраховує на реальні зрушення у відносинах зі США.
Підготовка до переговорів триває
За словами останнього, зустріч може відбутися будь-якої миті і що "це багато в чому залежить” від Путіна та Трампа.
Також розглядається сценарій, що сторони домовляться просто побачитися та особисто обговорити якісь питання, після чого дадуть команди своїм підлеглим.
Останній також запевнив, що нинішній діалог з командою Дональда Трампа "має дружній характер", мовляв, "Москва розраховує на реальні зрушення".
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