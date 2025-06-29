Помічник російського диктатора Юрій Ушаков офіційно підтвердив, що зустріч нелегітимного глави Кремля Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа можлива "будь-якої миті". Попри це, їхні команди досі не обрали конкретну дату та місце.

Підготовка до переговорів триває

Йде робочий контакт постійно з американцями, питання на порядку денному є, але поки що у практичну площину не перейшло. Однак сторони мають на увазі так чи інакше його підняти, і я думаю, що ця зустріч цілком може відбутися, де і коли — поки що сказати важко, звичайно. Юрій Ушаков Помічник російського диктатора

За словами останнього, зустріч може відбутися будь-якої миті і що "це багато в чому залежить” від Путіна та Трампа.

Також розглядається сценарій, що сторони домовляться просто побачитися та особисто обговорити якісь питання, після чого дадуть команди своїм підлеглим.

Такий варіант теж можливий, звичайно. Але кращий, звичайно, варіант, який має можливість все-таки пропрацювати якісь документи, щоб ця зустріч була більш результативною, більш значущою, суттєвішою для подальшого розвитку, — додав Ушаков. Поширити

Останній також запевнив, що нинішній діалог з командою Дональда Трампа "має дружній характер", мовляв, "Москва розраховує на реальні зрушення".