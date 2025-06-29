Зустріч Трампа та Путіна. Що кажуть у Кремлі
Категорія
Політика
Дата публікації

Зустріч Трампа та Путіна. Що кажуть у Кремлі

Підготовка до переговорів триває
Джерело:  online.ua

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков офіційно підтвердив, що зустріч нелегітимного глави Кремля Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа можлива "будь-якої миті". Попри це, їхні команди досі не обрали конкретну дату та місце.

Головні тези:

  • Ушаков запевняє, що діалог з командою Трампа має дружній характер.
  •  Москва розраховує на реальні зрушення у відносинах зі США.

Підготовка до переговорів триває

Йде робочий контакт постійно з американцями, питання на порядку денному є, але поки що у практичну площину не перейшло. Однак сторони мають на увазі так чи інакше його підняти, і я думаю, що ця зустріч цілком може відбутися, де і коли — поки що сказати важко, звичайно.

Юрій Ушаков

Юрій Ушаков

Помічник російського диктатора

За словами останнього, зустріч може відбутися будь-якої миті і що "це багато в чому залежить” від Путіна та Трампа.

Також розглядається сценарій, що сторони домовляться просто побачитися та особисто обговорити якісь питання, після чого дадуть команди своїм підлеглим.

Такий варіант теж можливий, звичайно. Але кращий, звичайно, варіант, який має можливість все-таки пропрацювати якісь документи, щоб ця зустріч була більш результативною, більш значущою, суттєвішою для подальшого розвитку, — додав Ушаков.

Останній також запевнив, що нинішній діалог з командою Дональда Трампа "має дружній характер", мовляв, "Москва розраховує на реальні зрушення".

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
РФ можуть повернути до SWIFT — демократи екстрено звернулися до Трампа
Демократи бояться повернення Росії до SWIFT
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп скасував частину санкцій, які заважали Росії
Трамп послаблює санкційний тиск на Росію

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?