Мерц заінтригував заявою про "хімію" між ним і Трампом

Як стверджує німецький лідер Фрідріх Мерц, у нього дійсно "хороші зв’язки" з президентом США Дональдом Трампом. Ба більше, канцлеру навіть здалося, що між ними виникла “хімія”.

Мерц стверджує, що ладнає з Трампом

За словами німецького лідера, після зустрічі у Білому домі президент США надіслав йому текстове повідомлення, в якому висловив аналогічну думку.

Трамп явно відчув, що між нами є хімія і що ми можемо добре зрозуміти один одного. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Як зазначив Мерц, він відповів “Дякую!” на повідомлення від Трампа.

Німецький лідер також додав, що під час зустрічі НАТО, де лідери схвалили значне збільшення цільових витрат альянсу на оборону, Трамп вислухав виступи всіх 32 держав-членів.

Він слухає, ставить питання, розмірковує. Він зацікавлений в інших думках і порадах, — запевнив канцлер ФРН. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавній візит Фрідріха Мерца до американського лідера Дональда Трампа був позитивно сприйнятий німецькою громадськістю.