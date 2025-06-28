Мерц заінтригував заявою про "хімію" між ним і Трампом

Як стверджує німецький лідер Фрідріх Мерц, у нього дійсно "хороші зв’язки" з президентом США Дональдом Трампом. Ба більше, канцлеру навіть здалося, що між ними виникла “хімія”.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц позитивно оцінив свій перший візит до Білого дому.
- Він також зазначив, що Трамп уважно вислуховує думки своїх колег по НАТО.
Мерц стверджує, що ладнає з Трампом
За словами німецького лідера, після зустрічі у Білому домі президент США надіслав йому текстове повідомлення, в якому висловив аналогічну думку.
Як зазначив Мерц, він відповів “Дякую!” на повідомлення від Трампа.
Німецький лідер також додав, що під час зустрічі НАТО, де лідери схвалили значне збільшення цільових витрат альянсу на оборону, Трамп вислухав виступи всіх 32 держав-членів.
Що важливо розуміти, нещодавній візит Фрідріха Мерца до американського лідера Дональда Трампа був позитивно сприйнятий німецькою громадськістю.
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