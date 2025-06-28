Мерц заинтриговал заявлением о "химии" между ним и Трампом

Как утверждает немецкий лидер Фридрих Мерц, у него действительно "хорошие связи" с президентом США Дональдом Трампом. Более того, канцлеру даже показалось, что между ними возникла "химия".
Главные тезисы
- Фридрих Мерц положительно оценил свой первый визит в Белый дом.
- Он также отметил, что Трамп внимательно выслушивает мнения своих коллег по НАТО.
Мерц утверждает, что ладит с Трампом
По словам немецкого лидера, после встречи в Белом доме президент США направил ему текстовое сообщение, в котором выразил аналогичное мнение.
Как отметил Мерц, он ответил "Спасибо!" на сообщение от Трампа.
Немецкий лидер также добавил, что во время встречи НАТО, где лидеры одобрили значительное увеличение целевых расходов альянса на оборону, Трамп выслушал выступления всех 32 государств-членов.
Что важно понимать, недавний визит Фридриха Мерца к американскому лидеру Дональду Трампу был положительно воспринят немецкой общественностью.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-