Мерц заинтриговал заявлением о "химии" между ним и Трампом

Как утверждает немецкий лидер Фридрих Мерц, у него действительно "хорошие связи" с президентом США Дональдом Трампом. Более того, канцлеру даже показалось, что между ними возникла "химия".

Мерц утверждает, что ладит с Трампом

По словам немецкого лидера, после встречи в Белом доме президент США направил ему текстовое сообщение, в котором выразил аналогичное мнение.

Трамп явно почувствовал, что между нами есть “химия” и мы можем хорошо понять друг друга. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Как отметил Мерц, он ответил "Спасибо!" на сообщение от Трампа.

Немецкий лидер также добавил, что во время встречи НАТО, где лидеры одобрили значительное увеличение целевых расходов альянса на оборону, Трамп выслушал выступления всех 32 государств-членов.

Он слушает, задает вопросы, размышляет. Он заинтересован в других мыслях и советах, — сказал канцлер ФРГ. Поделиться

Что важно понимать, недавний визит Фридриха Мерца к американскому лидеру Дональду Трампу был положительно воспринят немецкой общественностью.