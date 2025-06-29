Помощник российского диктатора Юрий Ушаков официально подтвердил, что встреча нелегитимного главы Кремля Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможна "в любой момент". Несмотря на это, их команды до сих пор не выбрали конкретную дату и место.

Подготовка к переговорам продолжается

Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос в повестке дня есть, но пока в практическую плоскость не перешел. Однако стороны подразумевают так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда — пока сказать трудно, конечно. Юрий Ушаков Помощник российского диктатора

По словам последнего, встреча может состояться в любой момент и что "это во многом зависит" от Путина и Трампа.

Также рассматривается сценарий, что стороны договорятся просто увидеться и лично обсудить вопросы, после чего дадут команды своим подчиненным.

Такой вариант тоже возможен, конечно. Но лучший, конечно, вариант, который может все-таки проработать какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для дальнейшего развития, — добавил Ушаков. Поделиться

Последний также заверил, что нынешний диалог с командой Дональда Трампа "носит дружеский характер", мол, "Москва рассчитывает на реальные сдвиги".