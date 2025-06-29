Встреча Трампа и Путина. Что говорят в Кремле
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Встреча Трампа и Путина. Что говорят в Кремле

Подготовка к переговорам продолжается
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Источник:  online.ua

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков официально подтвердил, что встреча нелегитимного главы Кремля Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможна "в любой момент". Несмотря на это, их команды до сих пор не выбрали конкретную дату и место.

Главные тезисы

  • Ушаков уверяет, что диалог с командой Трампа носит дружеский характер.
  • Москва рассчитывает на реальные сдвиги в отношениях с США.

Подготовка к переговорам продолжается

Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос в повестке дня есть, но пока в практическую плоскость не перешел. Однако стороны подразумевают так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда — пока сказать трудно, конечно.

Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Помощник российского диктатора

По словам последнего, встреча может состояться в любой момент и что "это во многом зависит" от Путина и Трампа.

Также рассматривается сценарий, что стороны договорятся просто увидеться и лично обсудить вопросы, после чего дадут команды своим подчиненным.

Такой вариант тоже возможен, конечно. Но лучший, конечно, вариант, который может все-таки проработать какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для дальнейшего развития, — добавил Ушаков.

Последний также заверил, что нынешний диалог с командой Дональда Трампа "носит дружеский характер", мол, "Москва рассчитывает на реальные сдвиги".

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