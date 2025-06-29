Встреча Трампа и Путина. Что говорят в Кремле

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков официально подтвердил, что встреча нелегитимного главы Кремля Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможна "в любой момент". Несмотря на это, их команды до сих пор не выбрали конкретную дату и место.
Главные тезисы
- Ушаков уверяет, что диалог с командой Трампа носит дружеский характер.
- Москва рассчитывает на реальные сдвиги в отношениях с США.
Подготовка к переговорам продолжается
По словам последнего, встреча может состояться в любой момент и что "это во многом зависит" от Путина и Трампа.
Также рассматривается сценарий, что стороны договорятся просто увидеться и лично обсудить вопросы, после чего дадут команды своим подчиненным.
Последний также заверил, что нынешний диалог с командой Дональда Трампа "носит дружеский характер", мол, "Москва рассчитывает на реальные сдвиги".
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