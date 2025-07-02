Буданов оцінив ризик наближення армії РФ до Дніпра

Як зазначає начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, станом на сьогодні для міста Дніпро існує лише загроза російських ракетно-дронових атака. Він також наголосив, що бойові дії точаться поза межами Дніпропетровської області, а загрози наближення ворога до обласного центра немає.
Головні тези:
- Буданов назвав заяви про новий літній наступ армії РФ лише “медійним кліше”.
- Останні події свідчать про спробу проникнення росіян на територію Дніпропетровщини, однак вони були провальними.
Росіяни не прорвалися на Дніпропетровщину
Як зазначив шеф української розвідки, він вважає гучні заяви про новий літній наступ армії РФ лише "медійним кліше".
На цьому тлі Кирило Буданов закликав "не робити міфи про якісь речі, які не існують".
Генштаб ЗСУ повідомляє, що нещодавно одна з невеликих розвідувальних груп росіян змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини.
Вони встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів.
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