Буданов оцінив ризик наближення армії РФ до Дніпра

Як зазначає начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, станом на сьогодні для міста Дніпро існує лише загроза російських ракетно-дронових атака. Він також наголосив, що бойові дії точаться поза межами Дніпропетровської області, а загрози наближення ворога до обласного центра немає.

Росіяни не прорвалися на Дніпропетровщину

Для міста Дніпра, окрім тих ракетно-дронових ударів, які бачать, ніякої іншої загрози не існує. Для Дніпропетровщини — ну зрозуміло, що по контурах Дніпропетровської області, як мінімум з південно-східного напряму, ідуть бойові дії, при чому ідуть вже досить таки давно. Нічого нового там нема. Кирило Буданов Начальник ГУР

Як зазначив шеф української розвідки, він вважає гучні заяви про новий літній наступ армії РФ лише "медійним кліше".

На цьому тлі Кирило Буданов закликав "не робити міфи про якісь речі, які не існують".

Це кампанія, вона не припинялася. Ви бачили якусь паузу? Я особисто не бачив, — додав начальник ГУР. Поширити

Генштаб ЗСУ повідомляє, що нещодавно одна з невеликих розвідувальних груп росіян змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини.

Вони встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів.