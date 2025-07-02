Буданов оценил риск приближения армии РФ к Днепру

Как отмечает начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, по состоянию на сегодняшний день для города Днепр существует лишь угроза российских ракетно-дроновых атак. Он также подчеркнул, что боевые действия продолжаются вне Днепропетровской области, а угрозы приближения врага к областному центру нет.
Главные тезисы
- Буданов назвал заявления о новом летнем наступлении армии РФ всего лишь "медийным клише".
- Последние события свидетельствуют о попытке проникновения россиян на территорию Днепропетровской области, однако они были провальными.
Россияне не прорвались на Днепропетровщину
Как отметил шеф украинской разведки, он считает громкие заявления о новом летнем наступлении армии РФ всего лишь "медийным клише".
На этом фоне Кирилл Буданов призвал "не делать мифы о каких-то не существующих вещах".
Генштаб ВСУ сообщает, что недавно одна из небольших разведывательных групп россиян смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное на территории Днепропетровщины.
Они успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов.
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