Буданов оценил риск приближения армии РФ к Днепру
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов оценил риск приближения армии РФ к Днепру

Буданов
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Источник:  Интерфакс-Украина

Как отмечает начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, по состоянию на сегодняшний день для города Днепр существует лишь угроза российских ракетно-дроновых атак. Он также подчеркнул, что боевые действия продолжаются вне Днепропетровской области, а угрозы приближения врага к областному центру нет.

Главные тезисы

  • Буданов назвал заявления о новом летнем наступлении армии РФ всего лишь "медийным клише".
  • Последние события свидетельствуют о попытке проникновения россиян на территорию Днепропетровской области, однако они были провальными.

Россияне не прорвались на Днепропетровщину

Для города Днепра, кроме тех ракетно-дроновых ударов, которые есть, никакой другой угрозы не существует. Для Днепропетровщины — ну понятно, что по контурам Днепропетровской области, как минимум с юго-восточного направления, идут боевые действия, при чем идут уже довольно давно. Ничего нового там нет.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

Как отметил шеф украинской разведки, он считает громкие заявления о новом летнем наступлении армии РФ всего лишь "медийным клише".

На этом фоне Кирилл Буданов призвал "не делать мифы о каких-то не существующих вещах".

Это кампания, она не прекращалась. Вы видели какую-то паузу? Я лично не видел, — добавил начальник ГУР.

Генштаб ВСУ сообщает, что недавно одна из небольших разведывательных групп россиян смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное на территории Днепропетровщины.

Они успели сфотографироваться с российским триколором, однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов.

В одном из следующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше: они остались живы и попали в плен в бригаду морской пехоты ВМС ВС Украины, пополнив обменный фонд.

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