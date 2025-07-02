Буданов оценил риск приближения армии РФ к Днепру

Для города Днепра, кроме тех ракетно-дроновых ударов, которые есть, никакой другой угрозы не существует. Для Днепропетровщины — ну понятно, что по контурам Днепропетровской области, как минимум с юго-восточного направления, идут боевые действия, при чем идут уже довольно давно. Ничего нового там нет.