Впервые в мире. 5 достижений ГУР попали в Книгу рекордов
Категория
Украина
Дата публикации

Впервые в мире. 5 достижений ГУР попали в Книгу рекордов

ГУР
Впечатляющие достижения ГУР попали в Книгу рекордов
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Представители Книги рекордов Украины официально зафиксировали сразу 5 боевых рекордов, которых Главное управление разведки Украины достигло благодаря применению семейства морских дронов MAGURA.

Главные тезисы

  • Официальная регистрация рекордов прошла в Музее военной разведки Украины.
  • Буданов в очередной раз отметил высокую боевую эффективность MAGURA.

Впечатляющие достижения ГУР попали в Книгу рекордов

Речь идет о следующих 5 рекордах военной разведки Украины:

  1. первое в мире потопление боевых кораблей морскими дронами;

  2. первое уничтожение боевого самолета морским дроном;

  3. первое сбитие воздушной цели морским дроном;

  4. наибольшее количество поражений боевых кораблей и катеров: в период с 2023 по 2024 год ГУР МО Украины поразило 15 единиц корабельно-катерного состава черноморского флота РФ;

  5. наибольшее количество потопленных кораблей и катеров.

Представители Книги рекордов Украины вручили сертификаты начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кириллу Буданову, руководителю департамента беспилотных систем разведки, а также бойцам подразделения " Group 13 " , которые непосредственно реализуют морские спецоперации с применением дронов.

Каждый потопленный корабль, каждый сбитый самолет или вертолет — это уменьшение способностей врага. Это реальные шаги к нашей победе. Хочу поблагодарить Group 13 за их работу. Их преданность и профессионализм позволяют нам достигать таких результатов.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР, генерал-лейтенант

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