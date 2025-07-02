Впервые в мире. 5 достижений ГУР попали в Книгу рекордов

Представители Книги рекордов Украины официально зафиксировали сразу 5 боевых рекордов, которых Главное управление разведки Украины достигло благодаря применению семейства морских дронов MAGURA.
Главные тезисы
- Официальная регистрация рекордов прошла в Музее военной разведки Украины.
- Буданов в очередной раз отметил высокую боевую эффективность MAGURA.
Впечатляющие достижения ГУР попали в Книгу рекордов
Речь идет о следующих 5 рекордах военной разведки Украины:
первое в мире потопление боевых кораблей морскими дронами;
первое уничтожение боевого самолета морским дроном;
первое сбитие воздушной цели морским дроном;
наибольшее количество поражений боевых кораблей и катеров: в период с 2023 по 2024 год ГУР МО Украины поразило 15 единиц корабельно-катерного состава черноморского флота РФ;
наибольшее количество потопленных кораблей и катеров.
Представители Книги рекордов Украины вручили сертификаты начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кириллу Буданову, руководителю департамента беспилотных систем разведки, а также бойцам подразделения " Group 13 " , которые непосредственно реализуют морские спецоперации с применением дронов.
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