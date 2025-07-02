Впервые в мире. 5 достижений ГУР попали в Книгу рекордов

Каждый потопленный корабль, каждый сбитый самолет или вертолет — это уменьшение способностей врага. Это реальные шаги к нашей победе. Хочу поблагодарить Group 13 за их работу. Их преданность и профессионализм позволяют нам достигать таких результатов.