ГУР провело информационно-психологическую акцию на ВОТ Донецкой области — видео

28 июня по случаю Дня Конституции Украины специалисты ГУР МО Украины провели информационно-психологическую акцию на временно оккупированной территории Донецкой области: психологическую составляющую обеспечивал страшный звук тяжелых дронов, информационную – познавательные листовки.
Главные тезисы
- ГУР устроило информационно-психологическую акцию на ВОТ Донецкой области в честь Дня Конституции Украины.
- Акция включала страшные звуки дронов и распространение познавательных открыток среди оккупантов.
- Участники акции подчеркнули важность суверенитета и высоких социальных ценностей, закрепленных в Основном Законе Украины.
На макитры оккупантам ― поздравление с Днем Конституции Украины от разведчиков
На видео ― один из серии вылетов на порабощенные территории, состоявшиеся в течение праздничного дня.
Тех, кто найдет знакомые слова и попытается найти связь между отношением кремлевских вождей и командиров с гниением в украинской земле, может рассчитывать на приз — возможность сдаться в плен Украине и сохранить жизнь.
Тем же, у кого в макитре пусто, остается первый абзац — в следующий раз "Баба Яга" прилетит с грузом других калибров.
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