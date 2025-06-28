ГУР провело информационно-психологическую акцию на ВОТ Донецкой области — видео

На макитры оккупантам ― поздравление с Днем Конституции Украины от разведчиков

На видео ― один из серии вылетов на порабощенные территории, состоявшиеся в течение праздничного дня.

На бумаге московитам и их муртадам черным по белому напомнили о секрете плодородия украинских почв, а также привели важные статьи Основного Закона Украины — о суверенитете и высоких социальных ценностях: жизни и здоровье человека, его честь и достоинство. Поделиться

Тех, кто найдет знакомые слова и попытается найти связь между отношением кремлевских вождей и командиров с гниением в украинской земле, может рассчитывать на приз — возможность сдаться в плен Украине и сохранить жизнь.

Тем же, у кого в макитре пусто, остается первый абзац — в следующий раз "Баба Яга" прилетит с грузом других калибров.