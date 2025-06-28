ГУР провело информационно-психологическую акцию на ВОТ Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР провело информационно-психологическую акцию на ВОТ Донецкой области — видео

ГУР
ГУР
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28 июня по случаю Дня Конституции Украины специалисты ГУР МО Украины провели информационно-психологическую акцию на временно оккупированной территории Донецкой области: психологическую составляющую обеспечивал страшный звук тяжелых дронов, информационную – познавательные листовки.

Главные тезисы

  • ГУР устроило информационно-психологическую акцию на ВОТ Донецкой области в честь Дня Конституции Украины.
  • Акция включала страшные звуки дронов и распространение познавательных открыток среди оккупантов.
  • Участники акции подчеркнули важность суверенитета и высоких социальных ценностей, закрепленных в Основном Законе Украины.

На макитры оккупантам ― поздравление с Днем Конституции Украины от разведчиков

На видео ― один из серии вылетов на порабощенные территории, состоявшиеся в течение праздничного дня.

На бумаге московитам и их муртадам черным по белому напомнили о секрете плодородия украинских почв, а также привели важные статьи Основного Закона Украины — о суверенитете и высоких социальных ценностях: жизни и здоровье человека, его честь и достоинство.

Тех, кто найдет знакомые слова и попытается найти связь между отношением кремлевских вождей и командиров с гниением в украинской земле, может рассчитывать на приз — возможность сдаться в плен Украине и сохранить жизнь.

Тем же, у кого в макитре пусто, остается первый абзац — в следующий раз "Баба Яга" прилетит с грузом других калибров.

С Днем Конституции Украины! Слава Украине! — отметили в ГУР.

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