ГУР провело інформаційно-психологічну акцію на ТОТ Донеччини — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР провело інформаційно-психологічну акцію на ТОТ Донеччини — відео

ГУР
ГУР

28 червня з нагоди Дня Конституції України фахівці ГУР МО України провели інформаційно-психологічну акцію на тимчасово окупованій території Донецької області: психологічну складову забезпечував страшний звук важких дронів, інформаційну ― пізнавальні листівки.

Головні тези:

  • Співробітники ГУР МО України провели інформаційно-психологічну акцію на ТОТ Донеччини з нагоди Дня Конституції України.
  • Акція містила відтворення страшних звуків дронів та розповсюдження пізнавальних листівок серед окупантів.
  • Учасники акції підкреслили важливість суверенітету та найвищих соціальних цінностей, закріплених в Основному Законі України.

На макітри окупантам ― “привітання” з Днем Конституції України від розвідників

На відео ― один із серії вильотів на поневолені території, що відбулися впродовж святкового дня.

На папері московитам та їхнім посіпакам чорним по білому нагадали про секрет родючості українських ґрунтів, а також навели важливі статті Основного Закону України ― про суверенітет та найвищі соціальні цінності: життя і здоров’я людини, її честь і гідність.

Тих, хто знайде знайомі слова і спробує відшукати зв’язок між ставленням кремлівських вождів та командирів із гниттям в українській землі, може розраховувати на приз ― можливість здатись в полон Україні і зберегти життя.

Тим же, у кого в макітрі порожньо, залишається перший абзац ― наступного разу “Баба Яга” прилетить з вантажем інших калібрів.

З Днем Конституції України! Слава Україні! — зазначили у ГУР.

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