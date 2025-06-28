ГУР провело інформаційно-психологічну акцію на ТОТ Донеччини — відео

28 червня з нагоди Дня Конституції України фахівці ГУР МО України провели інформаційно-психологічну акцію на тимчасово окупованій території Донецької області: психологічну складову забезпечував страшний звук важких дронів, інформаційну ― пізнавальні листівки.
Головні тези:
- Співробітники ГУР МО України провели інформаційно-психологічну акцію на ТОТ Донеччини з нагоди Дня Конституції України.
- Акція містила відтворення страшних звуків дронів та розповсюдження пізнавальних листівок серед окупантів.
- Учасники акції підкреслили важливість суверенітету та найвищих соціальних цінностей, закріплених в Основному Законі України.
На макітри окупантам ― “привітання” з Днем Конституції України від розвідників
На відео ― один із серії вильотів на поневолені території, що відбулися впродовж святкового дня.
Тих, хто знайде знайомі слова і спробує відшукати зв’язок між ставленням кремлівських вождів та командирів із гниттям в українській землі, може розраховувати на приз ― можливість здатись в полон Україні і зберегти життя.
Тим же, у кого в макітрі порожньо, залишається перший абзац ― наступного разу “Баба Яга” прилетить з вантажем інших калібрів.
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