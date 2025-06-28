ГУР провело інформаційно-психологічну акцію на ТОТ Донеччини — відео

На макітри окупантам ― “привітання” з Днем Конституції України від розвідників

На відео ― один із серії вильотів на поневолені території, що відбулися впродовж святкового дня.

На папері московитам та їхнім посіпакам чорним по білому нагадали про секрет родючості українських ґрунтів, а також навели важливі статті Основного Закону України ― про суверенітет та найвищі соціальні цінності: життя і здоров’я людини, її честь і гідність. Поширити

Тих, хто знайде знайомі слова і спробує відшукати зв’язок між ставленням кремлівських вождів та командирів із гниттям в українській землі, може розраховувати на приз ― можливість здатись в полон Україні і зберегти життя.

Тим же, у кого в макітрі порожньо, залишається перший абзац ― наступного разу “Баба Яга” прилетить з вантажем інших калібрів.