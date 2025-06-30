У ГУР поделились деталями боевых рейдов подразделения "Братство" в Харьковской области — видео

Украинские разведчики во время весенней кампании на Купянском направлении провели ряд рейдов во вражеский тыл.

У ГУР поделились деталями освобождения Харьковщины

Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Украины.

Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины во время весенней кампании на Купянском направлении проводили стремительные и результативные рейды во вражеский тыл. Поделиться

Совместно со смежными подразделениями воины "Братства" провели ряд стабилизационных мер и заставили врага отступить с потерями. На счету подразделения — 12 результативных рейдов в тыл врага и более 2000 боевых дроновылетов.

Кроме того, разведчики пополнили обменный фонд — пятерых оккупантов смогут обменять на украинских защитников.

Стоит отметить, что когда именно были проведены операции — не указывается, однако в разведке подчеркивают, что кадры на видео — архивные.