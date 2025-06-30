У ГУР поделились деталями боевых рейдов подразделения "Братство" в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР поделились деталями боевых рейдов подразделения "Братство" в Харьковской области — видео

ГУР
ГУР
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Украинские разведчики во время весенней кампании на Купянском направлении провели ряд рейдов во вражеский тыл.

Главные тезисы

  • Подразделение “Братство” совершило 12 успешных рейдов во вражеский тыл на Купянском направлении, заставив врага отступить с потерями.
  • Разведчики провели более 2000 боевых дроновылетов и пополнили обменный фонд, смогут обменять пять оккупантов на украинских защитников.

У ГУР поделились деталями освобождения Харьковщины

Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Украины.

Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины во время весенней кампании на Купянском направлении проводили стремительные и результативные рейды во вражеский тыл.

Совместно со смежными подразделениями воины "Братства" провели ряд стабилизационных мер и заставили врага отступить с потерями. На счету подразделения — 12 результативных рейдов в тыл врага и более 2000 боевых дроновылетов.

Кроме того, разведчики пополнили обменный фонд — пятерых оккупантов смогут обменять на украинских защитников.

Стоит отметить, что когда именно были проведены операции — не указывается, однако в разведке подчеркивают, что кадры на видео — архивные.

Напомним, Купянск — город на Харьковщине, важный железнодорожный узел. В 2022 году во время полномасштабного вторжения Россия временно оккупировала город, однако впоследствии украинские военные освободили Купянск от россиян.

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