У ГУР поделились деталями боевых рейдов подразделения "Братство" в Харьковской области — видео

Украинские разведчики во время весенней кампании на Купянском направлении провели ряд рейдов во вражеский тыл.
Главные тезисы
- Подразделение “Братство” совершило 12 успешных рейдов во вражеский тыл на Купянском направлении, заставив врага отступить с потерями.
- Разведчики провели более 2000 боевых дроновылетов и пополнили обменный фонд, смогут обменять пять оккупантов на украинских защитников.
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Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Украины.
Совместно со смежными подразделениями воины "Братства" провели ряд стабилизационных мер и заставили врага отступить с потерями. На счету подразделения — 12 результативных рейдов в тыл врага и более 2000 боевых дроновылетов.
Кроме того, разведчики пополнили обменный фонд — пятерых оккупантов смогут обменять на украинских защитников.
Стоит отметить, что когда именно были проведены операции — не указывается, однако в разведке подчеркивают, что кадры на видео — архивные.
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