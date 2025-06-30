У ГУР поділилися деталями бойових рейдів підрозділу "Братство" на Харківщині — відео

Українські розвідники під час весняної кампанії на Куп'янському напрямку провели низку рейдів у ворожий тил.
Головні тези:
- Підрозділ “Братство” здійснив 12 результативних рейдів у тил ворога на Куп'янському напрямку.
- Розвідники спільно з іншими підрозділами змусили ворога відступити з втратами.
- У ході операцій було проведено понад 2000 бойових дроновильотів та поповнено обмінний фонд.
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Відповідне відео було опубліковано Головним управлінням розвідки України.
Спільно із суміжними підрозділами воїни "Братства" провели низку стабілізаційних заходів і змусили ворога відступити з втратами. На рахунку підрозділу — 12 результативних рейдів у тил ворога та понад 2000 бойових дроновильотів.
Крім цього, розвідники поповнили обмінний фонд — п’ятьох окупантів зможуть обміняти на українських захисників.
Варто зауважити, що коли саме було проведено операції — не вказується, однак у розвідці наголошують, що кадри на відео — архівні.
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