У ГУР поділилися деталями бойових рейдів підрозділу "Братство" на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР поділилися деталями бойових рейдів підрозділу "Братство" на Харківщині — відео

ГУР
ГУР
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Українські розвідники під час весняної кампанії на Куп'янському напрямку провели низку рейдів у ворожий тил.

Головні тези:

  • Підрозділ “Братство” здійснив 12 результативних рейдів у тил ворога на Куп'янському напрямку.
  • Розвідники спільно з іншими підрозділами змусили ворога відступити з втратами.
  • У ході операцій було проведено понад 2000 бойових дроновильотів та поповнено обмінний фонд.

У ГУР поділилися деталями звільнення Харківщини

Відповідне відео було опубліковано Головним управлінням розвідки України.

Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України під час весняної кампанії на Куп’янському напрямку проводили стрімкі та результативні рейди у ворожий тил.

Спільно із суміжними підрозділами воїни "Братства" провели низку стабілізаційних заходів і змусили ворога відступити з втратами. На рахунку підрозділу — 12 результативних рейдів у тил ворога та понад 2000 бойових дроновильотів.

Крім цього, розвідники поповнили обмінний фонд — п’ятьох окупантів зможуть обміняти на українських захисників.

Варто зауважити, що коли саме було проведено операції — не вказується, однак у розвідці наголошують, що кадри на відео — архівні.

Нагадаємо, Куп’янськ — місто на Харківщині, важливий залізничний вузол. У 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росія тимчасово окупувала місто, однак згодом українські військові звільнили Куп'янськ від росіян.

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