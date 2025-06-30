У ГУР поділилися деталями бойових рейдів підрозділу "Братство" на Харківщині — відео

Українські розвідники під час весняної кампанії на Куп'янському напрямку провели низку рейдів у ворожий тил.

У ГУР поділилися деталями звільнення Харківщини

Відповідне відео було опубліковано Головним управлінням розвідки України.

Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України під час весняної кампанії на Куп’янському напрямку проводили стрімкі та результативні рейди у ворожий тил. Поширити

Спільно із суміжними підрозділами воїни "Братства" провели низку стабілізаційних заходів і змусили ворога відступити з втратами. На рахунку підрозділу — 12 результативних рейдів у тил ворога та понад 2000 бойових дроновильотів.

Крім цього, розвідники поповнили обмінний фонд — п’ятьох окупантів зможуть обміняти на українських захисників.

Варто зауважити, що коли саме було проведено операції — не вказується, однак у розвідці наголошують, що кадри на відео — архівні.