Уперше у світі. 5 досягнень ГУР потрапили до Книги рекордів

Кожен потоплений корабель, кожен збитий літак чи гелікоптер — це зменшення спроможностей ворога. Це реальні кроки до нашої перемоги. Хочу подякувати Group 13 за їхню роботу. Їхня відданість і професіоналізм дають нам змогу досягати таких результатів