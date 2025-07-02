Уперше у світі. 5 досягнень ГУР потрапили до Книги рекордів

Представники Книги рекордів України офіційно зафіксували одразу 5 бойових рекордів, яких Головне управління розвідки України досягло завдяки застосуванню сімейства морських дронів MAGURA.
Головні тези:
- Офіційна реєстрація рекордів відбулася в Музеї воєнної розвідки України.
- Буданов вкотре наголосив на високій бойовій ефективності MAGURA.
Вражаючі досягнення ГУР потрапили до Книги рекордів
Йдеться про наступні 5 рекордів воєнної розвідки України:
перше у світі потоплення бойових кораблів морськими дронами;
перше збиття бойового літака морським дроном;
перше збиття повітряної цілі морським дроном;
найбільшу кількість уражень бойових кораблів та катерів: у період із 2023 по 2024 рік ГУР МО України уразило 15 одиниць із корабельно-катерного складу чорноморського флоту рф;
найбільшу кількість потоплених кораблів та катерів.
Представники Книги рекордів України вручили сертифікати начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кирилу Буданову, керівнику департаменту безпілотних систем розвідки, а також бійцям підрозділу “Group 13”, які безпосередньо реалізують морські спецоперації із застосуванням дронів.
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