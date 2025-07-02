Уперше у світі. 5 досягнень ГУР потрапили до Книги рекордів
Категорія
Україна
Дата публікації

Уперше у світі. 5 досягнень ГУР потрапили до Книги рекордів

ГУР
Буданов

Представники Книги рекордів України офіційно зафіксували одразу 5 бойових рекордів, яких Головне управління розвідки України досягло завдяки застосуванню сімейства морських дронів MAGURA.

Головні тези:

  • Офіційна реєстрація рекордів відбулася в Музеї воєнної розвідки України.
  • Буданов вкотре наголосив на високій бойовій ефективності MAGURA.

Вражаючі досягнення ГУР потрапили до Книги рекордів

Йдеться про наступні 5 рекордів воєнної розвідки України:

  1. перше у світі потоплення бойових кораблів морськими дронами;

  2. перше збиття бойового літака морським дроном;

  3. перше збиття повітряної цілі морським дроном;

  4. найбільшу кількість уражень бойових кораблів та катерів: у період із 2023 по 2024 рік ГУР МО України уразило 15 одиниць із корабельно-катерного складу чорноморського флоту рф;

  5. найбільшу кількість потоплених кораблів та катерів.

Представники Книги рекордів України вручили сертифікати начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кирилу Буданову, керівнику департаменту безпілотних систем розвідки, а також бійцям підрозділу Group 13, які безпосередньо реалізують морські спецоперації із застосуванням дронів.

Кожен потоплений корабель, кожен збитий літак чи гелікоптер — це зменшення спроможностей ворога. Це реальні кроки до нашої перемоги. Хочу подякувати Group 13 за їхню роботу. Їхня відданість і професіоналізм дають нам змогу досягати таких результатів

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР, генерал-лейтенант

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