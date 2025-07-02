МИД Украины вызвал представителя США на срочный разговор

2 июля по поручению главы Министерства иностранных дел Андрея Сибиги в украинское дипломатическое ведомство был приглашен временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель. Что важно понимать, это произошло после того, как Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов вооружения.

МИД Украины вызвал представителя США

В центре внимания сторон находилась военная помощь США для Украины, а также оборонное сотрудничество обеих стран на фоне эскалации со стороны РФ.

Заместитель главы МИД Марианна Беца поблагодарила Штаты за оказанную с начала полномасштабного вторжения России поддержку и напомнила о важности укрепления противовоздушной обороны Украины.

Украинские дипломаты также дали четко понять, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных способностей Украины будет только толкать Россию к новой агрессии.

Замминистра напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта, но продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и общин, убийства гражданских людей, атаки на поле боя. Поделиться

Кроме того, стороны обсудили продолжающиеся сейчас на всех уровнях консультации по оборонным поставкам и дальнейшие контакты между Украиной и США, которые будут способствовать поиску взаимовыгодных решений.