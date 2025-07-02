МИД Украины вызвал представителя США на срочный разговор

2 июля по поручению главы Министерства иностранных дел Андрея Сибиги в украинское дипломатическое ведомство был приглашен временный поверенный в делах США в Украине Джон Гинкель. Что важно понимать, это произошло после того, как Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов вооружения.
Главные тезисы
- Основной темой разговора была военная помощь США для Украины и сотрудничество в сфере обороны на фоне эскалации со стороны РФ.
- Украинские дипломаты подчеркнули, что любое промедление с поддержкой Украины может усилить агрессию России.
МИД Украины вызвал представителя США
В центре внимания сторон находилась военная помощь США для Украины, а также оборонное сотрудничество обеих стран на фоне эскалации со стороны РФ.
Заместитель главы МИД Марианна Беца поблагодарила Штаты за оказанную с начала полномасштабного вторжения России поддержку и напомнила о важности укрепления противовоздушной обороны Украины.
Украинские дипломаты также дали четко понять, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных способностей Украины будет только толкать Россию к новой агрессии.
Кроме того, стороны обсудили продолжающиеся сейчас на всех уровнях консультации по оборонным поставкам и дальнейшие контакты между Украиной и США, которые будут способствовать поиску взаимовыгодных решений.
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