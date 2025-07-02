Україна екстрено звернулася до США щодо зупинки військової допомоги

Міністерство оборони України вказало на те, що не отримувало офіційних звісток про зупинення чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів та запросило телефонну розмову з колегами США.
Головні тези:
- Україна перевіряє деталі по кожному елементу постачання, поки не буде отримано офіційне підтвердження зі сторони США.
- Міністерство оборони України шукає необхідні роз'яснення від колег у Штатах.
Міноборони намагається з'ясувати, що сталося
Офіційний Київ наголосив, що не міг проігнорувати повідомлення ЗМІ про блокування постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів.
Оборонне відомство робить все можливе, щоб зʼясувати актуальні фактичні обставини постачань.
За словами Міноборони, Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходять з фактичних даних та перевіряють деталі по кожному елементу в постачанні.
Окрім того, наголошується, що про результати контактів з американськими союзниками буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.
До слова, 2 липня також стало відомо, що МЗС України викликало представника США на термінову розмову на тлі останніх подій.
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