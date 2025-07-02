Росіяни атакували Донеччину — 2 загиблих, 6 поранених

Російські загарбники продовжують щоденно тероризувати Донецьку область. Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені внаслідок обстрілів, які здійснив ворог 2 липня.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

Про останні події в області та нові атаки російських окупантів розповів глава Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Вадим Філашкін Глава Донецької ОВА

За його словами, у Покровську російські загарбники вбили двох чоловіків і поранили жінку.

Окрім того, наголошується, що ще двоє чоловіків отримали поранення на дорозі між Покровськом і Родинським.

У Дружківці внаслідок ударів шахедами поранено 3 людини, пошкоджено 4 будинки.