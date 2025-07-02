Росіяни атакували Донеччину — 2 загиблих, 6 поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни атакували Донеччину — 2 загиблих, 6 поранених

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Що відомо про ситуацію на Донеччині

Російські загарбники продовжують щоденно тероризувати Донецьку область. Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені внаслідок обстрілів, які здійснив ворог 2 липня.

Головні тези:

  • У результаті обстрілів у Покровську та Дружківці загинули та були поранені мирні мешканці.
  • Філашкін нагадав цивільним, що залишатися на Донеччині — небезпечно!

Що відомо про ситуацію на Донеччині

Про останні події в області та нові атаки російських окупантів розповів глава Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Глава Донецької ОВА

За його словами, у Покровську російські загарбники вбили двох чоловіків і поранили жінку.

Окрім того, наголошується, що ще двоє чоловіків отримали поранення на дорозі між Покровськом і Родинським.

У Дружківці внаслідок ударів шахедами поранено 3 людини, пошкоджено 4 будинки.

Росіяни постійно і цілеспрямовано б’ють по цивільним. Залишатися на Донеччині — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно! — закликав місцеве населення Вадим Філашкін.

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