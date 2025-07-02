Росіяни атакували Донеччину — 2 загиблих, 6 поранених

Російські загарбники продовжують щоденно тероризувати Донецьку область. Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені внаслідок обстрілів, які здійснив ворог 2 липня.
Головні тези:
- У результаті обстрілів у Покровську та Дружківці загинули та були поранені мирні мешканці.
- Філашкін нагадав цивільним, що залишатися на Донеччині — небезпечно!
Що відомо про ситуацію на Донеччині
Про останні події в області та нові атаки російських окупантів розповів глава Донецької ОДА Вадим Філашкін.
За його словами, у Покровську російські загарбники вбили двох чоловіків і поранили жінку.
Окрім того, наголошується, що ще двоє чоловіків отримали поранення на дорозі між Покровськом і Родинським.
У Дружківці внаслідок ударів шахедами поранено 3 людини, пошкоджено 4 будинки.
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