Россияне атаковали Донецкую область — 2 погибших, 6 раненых

Российские захватчики продолжают ежедневно терроризировать Донецкую область. По меньшей мере, 2 человека погибли и 6 ранены в результате обстрелов, которые совершил враг 2 июля.
Главные тезисы
- В результате обстрелов в Покровске и Дружковке погибли и были ранены мирные жители.
- Филашкин напомнил гражданским, что оставаться на Донетчине опасно.
Что известно о ситуации в Донецкой области
О последних событиях в области и новых атаках российских окупантов рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
По его словам, в Покровске российские захватчики убили двоих мужчин и ранили женщину.
Кроме того, указано, что еще двое мужчин получили ранения на дороге между Покровском и Родинским.
В Дружковке в результате ударов шахедами ранены 3 человека, повреждены 4 дома.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-