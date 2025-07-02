Россияне атаковали Донецкую область — 2 погибших, 6 раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне атаковали Донецкую область — 2 погибших, 6 раненых

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Что известно о ситуации в Донецкой области
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Российские захватчики продолжают ежедневно терроризировать Донецкую область. По меньшей мере, 2 человека погибли и 6 ранены в результате обстрелов, которые совершил враг 2 июля.

Главные тезисы

  • В результате обстрелов в Покровске и Дружковке погибли и были ранены мирные жители.
  • Филашкин напомнил гражданским, что оставаться на Донетчине опасно.

Что известно о ситуации в Донецкой области

О последних событиях в области и новых атаках российских окупантов рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 2 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

По его словам, в Покровске российские захватчики убили двоих мужчин и ранили женщину.

Кроме того, указано, что еще двое мужчин получили ранения на дороге между Покровском и Родинским.

В Дружковке в результате ударов шахедами ранены 3 человека, повреждены 4 дома.

Россияне постоянно и целенаправленно бью по гражданским. Остаться на Донетчине — опасно! Эвакуируйтесь своевременно! — призвал местное население Вадим Филашкин.

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