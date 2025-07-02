Россияне атаковали Донецкую область — 2 погибших, 6 раненых

Российские захватчики продолжают ежедневно терроризировать Донецкую область. По меньшей мере, 2 человека погибли и 6 ранены в результате обстрелов, которые совершил враг 2 июля.

Что известно о ситуации в Донецкой области

О последних событиях в области и новых атаках российских окупантов рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 2 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

По его словам, в Покровске российские захватчики убили двоих мужчин и ранили женщину.

Кроме того, указано, что еще двое мужчин получили ранения на дороге между Покровском и Родинским.

В Дружковке в результате ударов шахедами ранены 3 человека, повреждены 4 дома.