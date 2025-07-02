Украина экстренно обратилась к США по поводу остановки военной помощи
Категория
Украина
Дата публикации

Украина экстренно обратилась к США по поводу остановки военной помощи

Минобороны Украины
Минобороны пытается выяснить, что произошло
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Министерство обороны Украины указало на то, что не получало официальных известий о приостановлении или пересмотре графиков поставки оборонной помощи из Соединенных Штатов и запросило телефонный разговор с коллегами из США.

Главные тезисы

  • Украина проверяет детали по каждому элементу снабжения, пока не будет получено официальное подтверждение со стороны США.
  • Министерство обороны Украины ищет необходимые разъяснения от коллег в Штатах.

Минобороны пытается выяснить, что произошло

Официальный Киев подчеркнул, что не мог проигнорировать сообщения СМИ о блокировании поставок определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи от Соединенных Штатов.

Оборонное ведомство делает все возможное, чтобы узнать актуальные фактические обстоятельства поставок.

По словам Минобороны, Украина не получала официальных уведомлений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходит из фактических данных и проверяют детали по каждому элементу в поставке.

Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей, — отметили в ведомстве.

Кроме того, указано, что о результатах контактов с американскими союзниками будет дополнительно уведомлено на уровне Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

Кстати, 2 июля также стало известно, что МИД Украины вызвал представителя США на срочный разговор на фоне последних событий.

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