Решение Трампа может привести к гибели 4,5 миллиона детей

В рамках нового масштабного исследования подсчитали, что резкое сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) может стать причиной смерти 4,5 миллиона детей в возрасте до пяти лет уже к 2030 году.
Главные тезисы
- Решение Трампа может иметь фатальные последствия для более 14 млн человек.
- Масштабы влияния USAID за последние два десятилетия невозможно переоценить.
От деятельности USAID зависят миллионы жизней
Исследователи пришли к выводу, что программы Агентства за последние 20 лет спасли 91 миллион жизней в странах с низким и средним уровнем дохода в разных уголках мира.
USAID сыграло жизненно важную роль в оказании гуманитарной поддержки, в частности водоснабжения и санитарии, и помощи в области развития уязвимым слоям населения, таких как продовольственная безопасность, образование и экономические возможности во всем мире.
Ученые проводили исследования, используя прогностические модели — они оценивали два сценария будущего:
если Штаты сохранят уровень финансирования иностранных программ на уровне 2023 года;
Если Трамп урежет финансирование на 83%.
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