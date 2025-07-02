Решение Трампа может привести к гибели 4,5 миллиона детей
Категория
Мир
Дата публикации

Решение Трампа может привести к гибели 4,5 миллиона детей

От деятельности USAID зависят миллионы жизней
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Источник:  The Washington Post

В рамках нового масштабного исследования подсчитали, что резкое сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) может стать причиной смерти 4,5 миллиона детей в возрасте до пяти лет уже к 2030 году.

Главные тезисы

  • Решение Трампа может иметь фатальные последствия для более 14 млн человек.
  • Масштабы влияния USAID за последние два десятилетия невозможно переоценить.

От деятельности USAID зависят миллионы жизней

Исследователи пришли к выводу, что программы Агентства за последние 20 лет спасли 91 миллион жизней в странах с низким и средним уровнем дохода в разных уголках мира.

USAID сыграло жизненно важную роль в оказании гуманитарной поддержки, в частности водоснабжения и санитарии, и помощи в области развития уязвимым слоям населения, таких как продовольственная безопасность, образование и экономические возможности во всем мире.

Ученые проводили исследования, используя прогностические модели — они оценивали два сценария будущего:

  • если Штаты сохранят уровень финансирования иностранных программ на уровне 2023 года;

  • Если Трамп урежет финансирование на 83%.

Оказалось, что последний вариант может привести к более чем 14 миллионам смертей, которые можно было бы предотвратить, еще до 2030 года. Среди них прогнозируют гибель 4,5 миллионов детей в возрасте до пяти лет.

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