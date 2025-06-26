"Россия не нападет на НАТО". Трамп дал неожиданное обещание партнерам

Во время саммита НАТО в Гааге 25 июня Дональд Трамп впервые сменил риторику и выразил твердую поддержку альянсу и его оборонной миссии.

Трамп дал обещание партнерам насчет ненападения РФ на НАТО

По словам трех европейских чиновников, осведомленных о ходе дискуссий, Трамп начал основную сессию НАТО с положительных слов о расходах на оборону и пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он остается президентом.

Другие лидеры, со своей стороны, похвалили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов.

Дональд Трамп по дороге на саммит в Гааге выразил скепсис относительно статьи 5 договора НАТО, подвергая сомнению понятие коллективной обороны.

Уже на следующий день он пообещал "полную поддержку" альянса, отметив, что США будут с союзниками "до конца", что бы это ни означало. Поделиться

Президент США подчеркнул, что Америка "здесь, чтобы помочь" европейским партнерам. Такой разворот в риторике контрастировал с его прежними угрозами оставить союзников без защиты.

Лидеры 32 стран НАТО согласились более чем вдвое повысить военные целевые показатели в соответствии с давними требованиями Трампа. Теперь расходы альянса должны возрасти с 2% до 5% ВВП к 2035 году с учетом "креативного расчета".

В декларации упомянута гибкая трактовка: до 1,5% можно отнести расходы на инфраструктуру и помощь Украине. Многие союзники опасаются бюджетных нагрузок, но под давлением США приняли новые цели с широким "запасом времени".

Главы государств специально восхваляли Трампа за закрытыми дверями, хвалили его "дерзость" в ударе по Ирану и обещали девиз "Make NATO Great Again". Генсек Марк Рютте даже назвал его "папой".

Президент ночевал в королевском дворце и обменивался личными сообщениями с лидерами. Эксперты отмечают, что подобные "лесть" стали инструментом для получения благоприятных решений от американского президента.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что большие расходы продиктованы именно российской угрозой, а не желанием угодить США. Испания и некоторые другие страны пытались смягчить новые цели, опасаясь перегрузки бюджета. Поделиться

Эксперты предупреждают: договоренности пока декларативны, а фактическое исполнение отложено до 2035 года. Союзники используют расширенные методики учета, чтобы выиграть время и адаптировать планы к собственным возможностям.