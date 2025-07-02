Рішення Трампа може призвести до загибелі 4,5 мільйона дітей
Категорія
Світ
Дата публікації

Рішення Трампа може призвести до загибелі 4,5 мільйона дітей

Від діяльності USAID залежать мільйони життів
Джерело:  The Washington Post

У межах нового масштабного дослідження підрахували, що різке скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) може стати причиною смертей 4,5 мільйона дітей віком до п’яти років вже до 2030 року.

Головні тези:

  • Політика Трампа може мати фатальні наслідки для понад 14 млн людей.
  • Масштаби впливу USAID за останні два десятиліття неможливо переоцінити.

Від діяльності USAID залежать мільйони життів

Дослідники дійшли висновку, що програми Агентства протягом останніх 20 років врятували 91 мільйонів життів у країнах із низьким та середнім рівнем доходу у різних куточках світу.

USAID відіграло життєво важливу роль у наданні гуманітарної підтримки, зокрема водопостачання та санітарії, та допомоги в галузі розвитку вразливим верствам населення, як-от продовольчої безпеки, освіти та економічних можливостей, в усьому світі.

Науковці проводили дослідження, використовуючи прогностичні моделі — вони випробували два сценарії майбутнього:

  • якщо Штати збережуть рівень фінансування іноземних програм на рівні 2023 року;

  • Якщо Трамп вріже фінансування на 83%.

Виявилося, що останній варіант може призвести до понад 14 мільйонів смертей, яким можна було б запобігти, ще до 2030 року. Серед них прогнозують загибель 4,5 мільйона дітей віком до п’яти років.

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