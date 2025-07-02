Рішення Трампа може призвести до загибелі 4,5 мільйона дітей

У межах нового масштабного дослідження підрахували, що різке скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) може стати причиною смертей 4,5 мільйона дітей віком до п’яти років вже до 2030 року.
Головні тези:
- Політика Трампа може мати фатальні наслідки для понад 14 млн людей.
- Масштаби впливу USAID за останні два десятиліття неможливо переоцінити.
Від діяльності USAID залежать мільйони життів
Дослідники дійшли висновку, що програми Агентства протягом останніх 20 років врятували 91 мільйонів життів у країнах із низьким та середнім рівнем доходу у різних куточках світу.
USAID відіграло життєво важливу роль у наданні гуманітарної підтримки, зокрема водопостачання та санітарії, та допомоги в галузі розвитку вразливим верствам населення, як-от продовольчої безпеки, освіти та економічних можливостей, в усьому світі.
Науковці проводили дослідження, використовуючи прогностичні моделі — вони випробували два сценарії майбутнього:
якщо Штати збережуть рівень фінансування іноземних програм на рівні 2023 року;
Якщо Трамп вріже фінансування на 83%.
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