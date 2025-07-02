Україна врятувала з російської окупації двох юнаків
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна врятувала з російської окупації двох юнаків

Bring Kids Back UA
Україна продовжує рятувати викрадених Росією дітей

Ще двох українських підлітків вдалось повернути додому з тимчасово окупованих Росією територій. Це відбулося в межах ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки сприянню Української мережі за права дитини.

Головні тези:

  • Імена врятованих юнаків змінено з метою безпеки.
  • Наразі обидва хлопці на території вільної України: вони вже отримують допомогу та підтримку.

Україна продовжує рятувати викрадених Росією дітей

Як повідомляє команда Bring Kids Back UA, 16-річний Вадим разом із мамою змушений був прожити 3 роки в окупації.

Родина плекала надію на звільнення, однак з часом життя ставало дедалі небезпечнішим — їхні знайомі зникали після обшуків, говорити українською було ризиковано навіть удома, а навчання було просочене пропагандою.

Вадим відмовився ходити до російської школи через це, але навіть дистанційно навчатися за українською програмою було небезпечно. Порятунок Вадима та його мами став можливим завдяки спільній роботі Української мережі за права дитини, волонтерської ініціативи Humanity та організації Save Ukraine.

Також вдалося успішно врятувати 18-річного Григорія, який після завершення школи вирішив ризикнути та виїхати, адже усвідомив, що не хоче втрачати шанс на гідне майбутнє.

Юнак доволі довго та ретельно готувався до виїзду й нарешті зміг реалізувати цей план.

Наразі обидва хлопці на території вільної України, де отримують допомогу та підтримку — їхні імена змінено з метою безпеки.

Українська мережа за права дитини (УМПД) в партнерстві з SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V. реалізує проєкт повернення та підтримки депортованих дітей та молоді «Шлях додому: новий маршрут».

Якщо ви хочете більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

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