Україна врятувала з російської окупації двох юнаків

Ще двох українських підлітків вдалось повернути додому з тимчасово окупованих Росією територій. Це відбулося в межах ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки сприянню Української мережі за права дитини.
Головні тези:
- Імена врятованих юнаків змінено з метою безпеки.
- Наразі обидва хлопці на території вільної України: вони вже отримують допомогу та підтримку.
Україна продовжує рятувати викрадених Росією дітей
Як повідомляє команда Bring Kids Back UA, 16-річний Вадим разом із мамою змушений був прожити 3 роки в окупації.
Родина плекала надію на звільнення, однак з часом життя ставало дедалі небезпечнішим — їхні знайомі зникали після обшуків, говорити українською було ризиковано навіть удома, а навчання було просочене пропагандою.
Також вдалося успішно врятувати 18-річного Григорія, який після завершення школи вирішив ризикнути та виїхати, адже усвідомив, що не хоче втрачати шанс на гідне майбутнє.
Юнак доволі довго та ретельно готувався до виїзду й нарешті зміг реалізувати цей план.
Наразі обидва хлопці на території вільної України, де отримують допомогу та підтримку — їхні імена змінено з метою безпеки.
Якщо ви хочете більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: