Украина спасла из российской оккупации двух юношей

Еще двое украинских подростков удалось вернуть домой с временно оккупированных Россией территорий. Это произошло в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и при содействии Украинской сети за права ребенка.
Главные тезисы
- Имена спасенных юношей изменены в целях безопасности.
- Они находятся на территории свободной Украины: уже получают помощь и поддержку.
Украина продолжает спасать похищенных Россией детей
Как сообщает команда Bring Kids Back UA, 16-летний Вадим вместе с матерью вынужден был прожить 3 года в оккупации.
Семья питала надежду на спасение, однако со временем жизнь становилась все опаснее — их знакомые исчезали после обысков, говорить по-украински было рисковано даже дома, а обучение было пропитано пропагандой.
Также удалось успешно спасти 18-летнего Григория, который после окончания школы решил рискнуть и уехать, осознав, что не хочет терять шанс на достойное будущее.
Молодой человек довольно долго и тщательно готовился к выезду и наконец смог реализовать этот план.
Каждый из уже находится на территории свободной Украины, где получает помощь и поддержку — их имена изменены в целях безопасности.
Если вы хотите узнать больше о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: