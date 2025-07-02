Украина спасла из российской оккупации двух юношей
Категория
Украина
Дата публикации

Украина спасла из российской оккупации двух юношей

Bring Kids Back UA
Украина продолжает спасать похищенных Россией детей
Читати українською

Еще двое украинских подростков удалось вернуть домой с временно оккупированных Россией территорий. Это произошло в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и при содействии Украинской сети за права ребенка.

Главные тезисы

  • Имена спасенных юношей изменены в целях безопасности.
  • Они находятся на территории свободной Украины: уже получают помощь и поддержку.

Украина продолжает спасать похищенных Россией детей

Как сообщает команда Bring Kids Back UA, 16-летний Вадим вместе с матерью вынужден был прожить 3 года в оккупации.

Семья питала надежду на спасение, однако со временем жизнь становилась все опаснее — их знакомые исчезали после обысков, говорить по-украински было рисковано даже дома, а обучение было пропитано пропагандой.

Вадим отказался ходить в российскую школу из-за этого, но даже дистанционно учиться по украинской программе было опасно.

Также удалось успешно спасти 18-летнего Григория, который после окончания школы решил рискнуть и уехать, осознав, что не хочет терять шанс на достойное будущее.

Молодой человек довольно долго и тщательно готовился к выезду и наконец смог реализовать этот план.

Каждый из уже находится на территории свободной Украины, где получает помощь и поддержку — их имена изменены в целях безопасности.

Украинская сеть по правам ребенка (УМПД) в партнерстве с SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland eV реализует проект возвращения и поддержки депортированных детей и молодежи «Путь домой: новый маршрут».

Если вы хотите узнать больше о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?