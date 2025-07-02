Украина спасла из российской оккупации двух юношей

Еще двое украинских подростков удалось вернуть домой с временно оккупированных Россией территорий. Это произошло в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и при содействии Украинской сети за права ребенка.

Украина продолжает спасать похищенных Россией детей

Как сообщает команда Bring Kids Back UA, 16-летний Вадим вместе с матерью вынужден был прожить 3 года в оккупации.

Семья питала надежду на спасение, однако со временем жизнь становилась все опаснее — их знакомые исчезали после обысков, говорить по-украински было рисковано даже дома, а обучение было пропитано пропагандой.

Вадим отказался ходить в российскую школу из-за этого, но даже дистанционно учиться по украинской программе было опасно. Поделиться

Также удалось успешно спасти 18-летнего Григория, который после окончания школы решил рискнуть и уехать, осознав, что не хочет терять шанс на достойное будущее.

Молодой человек довольно долго и тщательно готовился к выезду и наконец смог реализовать этот план.

Каждый из уже находится на территории свободной Украины, где получает помощь и поддержку — их имена изменены в целях безопасности.

Украинская сеть по правам ребенка (УМПД) в партнерстве с SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland eV реализует проект возвращения и поддержки депортированных детей и молодежи «Путь домой: новый маршрут». Поделиться

Если вы хотите узнать больше о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: