Трамп уперше відреагував на припинення постачання зброї для України

Американський лідер Дональд Трамп запевнив, що США продовжують надавати військову допомогу для України, попри стурбованість стосовно виснаження власних арсеналів. Окрім того, він вкотре звинуватив у всіх проблемах свого попередника Джо Байдена.
Головні тези:
- Трамп не визнав факт призупинення допомоги для України.
- Офіційний Київ намагається з'ясувати, що насправді відбувається.
Трамп стверджує, що не зупиняв допомогу для України
З коментарем з цього приводу президент США виступив під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні
Реагуючи на запитання репортера про призупинення постачання зброї Україні, Трамп почав стверджувати, що Сполучені Штати продовжують підтримку Києва.
1 липня низка американських медіа повідомила, що Міноборони США призупинило постачання деяких ракет для ППО та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
У Міноборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
Трохи пізніше глава держави Володимир Зеленський розповів, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.
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