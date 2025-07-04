Трамп уперше відреагував на припинення постачання зброї для України

Американський лідер Дональд Трамп запевнив, що США продовжують надавати військову допомогу для України, попри стурбованість стосовно виснаження власних арсеналів. Окрім того, він вкотре звинуватив у всіх проблемах свого попередника Джо Байдена.

Трамп стверджує, що не зупиняв допомогу для України

З коментарем з цього приводу президент США виступив під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні

Реагуючи на запитання репортера про призупинення постачання зброї Україні, Трамп почав стверджувати, що Сполучені Штати продовжують підтримку Києва.

Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе. Дональд Трамп Президент США

1 липня низка американських медіа повідомила, що Міноборони США призупинило постачання деяких ракет для ППО та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

У Міноборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.