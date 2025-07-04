Трамп уперше відреагував на припинення постачання зброї для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп уперше відреагував на припинення постачання зброї для України

Трамп стверджує, що не зупиняв допомогу для України
Read in English
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп запевнив, що США продовжують надавати військову допомогу для України, попри стурбованість стосовно виснаження власних арсеналів. Окрім того, він вкотре звинуватив у всіх проблемах свого попередника Джо Байдена.

Головні тези:

  • Трамп не визнав факт призупинення допомоги для України.
  • Офіційний Київ намагається з'ясувати, що насправді відбувається.

Трамп стверджує, що не зупиняв допомогу для України

З коментарем з цього приводу президент США виступив під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні

Реагуючи на запитання репортера про призупинення постачання зброї Україні, Трамп почав стверджувати, що Сполучені Штати продовжують підтримку Києва.

Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

1 липня низка американських медіа повідомила, що Міноборони США призупинило постачання деяких ракет для ППО та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

У Міноборони України заявили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.

Трохи пізніше глава держави Володимир Зеленський розповів, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
РФ можуть повернути до SWIFT — демократи екстрено звернулися до Трампа
Демократи бояться повернення Росії до SWIFT
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Рішення Трампа може призвести до загибелі 4,5 мільйона дітей
Від діяльності USAID залежать мільйони життів
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Конгресмени вимагають у Трампа роз'яснень щодо зупинення постачання зброї Україні
Конгрес

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?