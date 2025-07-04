Украина поразила 18 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 18 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 4 июля 2025 года
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Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1227 день полномасштабной агрессии России против Украины.
  • Всего 3 июля на фронте произошло 148 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 4 июля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 024 210 (+1 120) человек,

  • танков — 10 988 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 946 (+10) ед,

  • артиллерийских систем — 29 865 (+50) ед,

  • РСЗО — 1 428 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 303 (+205) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 53 999 (+112) ед,

  • специальной техники — 3 925 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 67 авиационных ударов, применил две ракеты и 109 управляемых бомб.

Более того, российские оккупанты совершили 6527 обстрелов, из них 119 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3786 дронов-камикадзе.

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