Украина поразила 18 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1227 день полномасштабной агрессии России против Украины.
- Всего 3 июля на фронте произошло 148 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 4 июля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 024 210 (+1 120) человек,
танков — 10 988 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 22 946 (+10) ед,
артиллерийских систем — 29 865 (+50) ед,
РСЗО — 1 428 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 303 (+205) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 53 999 (+112) ед,
специальной техники — 3 925 (+3) ед.
За прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 67 авиационных ударов, применил две ракеты и 109 управляемых бомб.
Более того, российские оккупанты совершили 6527 обстрелов, из них 119 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3786 дронов-камикадзе.
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