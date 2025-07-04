Китай заявив, що не допустить поразку Росії у війні проти України

Як вдалося дізнатися виданню South China Morning Post, шеф китайської дипломатії Ван І дав зрозуміти головній дипломатці ЄС Каї Каллас, що Пекін не може дозволити поразку Росії у війні проти України.
Головні тези:
- Пекін відмовляється визнати фактичну участь у війні РФ проти України.
- ЄС наразі не вдалося переконати Китай, щоб той змінив свою позицію.
Китай продовжує підтримувати країну-агресорку РФ
Як стверджують інсайдери, під час закритої зустрічі з Каллас глава МЗС КНР почав стверджувати, що поразка Росії є для Пекіна неприйнятною.
Китай нібито боїться того, що США повністю переключать свою увагу на Китай, якщо Україна остаточно розгромить РФ.
Попри це, шеф китайської дипломатії категорично заперечує звинувачення у фінансовій чи військовій підтримці Росії.
Ван І стверджує, що якби Пекін дійсно допомагав Кремлі, "війна вже давно завершилася б".
Не можна також ігнорувати той факт, що глава КНР Сі Цзіньпін під час візиту до Москви 8 травня публічно оголосив про підтримку Росії, назвав російського диктатора Путіна союзником та підтвердив спільну позицію щодо війни проти України.
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