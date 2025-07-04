Китай заявив, що не допустить поразку Росії у війні проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Китай заявив, що не допустить поразку Росії у війні проти України

Китай продовжує підтримувати країну-агресорку РФ
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Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися виданню South China Morning Post, шеф китайської дипломатії Ван І дав зрозуміти головній дипломатці ЄС Каї Каллас, що Пекін не може дозволити поразку Росії у війні проти України.

Головні тези:

  • Пекін відмовляється визнати фактичну участь у війні РФ проти України.
  • ЄС наразі не вдалося переконати Китай, щоб той змінив свою позицію.

Китай продовжує підтримувати країну-агресорку РФ

Як стверджують інсайдери, під час закритої зустрічі з Каллас глава МЗС КНР почав стверджувати, що поразка Росії є для Пекіна неприйнятною.

Китай нібито боїться того, що США повністю переключать свою увагу на Китай, якщо Україна остаточно розгромить РФ.

Ця заява фактично підтверджує те, що багато хто в Брюсселі вважає реальною позицією Пекіна, хоча офіційно Китай продовжує стверджувати, що він "не є стороною цього конфлікту".

Попри це, шеф китайської дипломатії категорично заперечує звинувачення у фінансовій чи військовій підтримці Росії.

Ван І стверджує, що якби Пекін дійсно допомагав Кремлі, "війна вже давно завершилася б".

За словами джерел, під час напруженої чотиригодинної дискусії Ван неодноразово читав Каллас "історичні лекції".

Не можна також ігнорувати той факт, що глава КНР Сі Цзіньпін під час візиту до Москви 8 травня публічно оголосив про підтримку Росії, назвав російського диктатора Путіна союзником та підтвердив спільну позицію щодо війни проти України.

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