Как удалось узнать изданию South China Morning Post, шеф китайской дипломатии Ван И дал понять главной дипломатке ЕС Каи Каллас, что Пекин не может разрешить поражение России в войне против Украины.

Китай продолжает поддерживать страну-агрессору РФ

Как утверждают инсайдеры, во время закрытой встречи с Каллас глава МИД КНР начал утверждать, что поражение России для Пекина неприемлемо.

Китай якобы опасается того, что США полностью переключат свое внимание на Китай, если Украина окончательно разгромит РФ.

Это заявление фактически подтверждает то, что многие в Брюсселе считают реальной позицией Пекина, хотя официально Китай продолжает утверждать, что он "не является стороной этого конфликта". Поделиться

Тем не менее, шеф китайской дипломатии категорически отрицает обвинения в финансовой или военной поддержке России.

Ван И утверждает, что если бы Пекин действительно помогал Кремлю, "война уже давно бы завершилась".

По словам источников, во время напряженной четырехчасовой дискуссии Ван неоднократно читал Каллас "исторические лекции". Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву 8 мая публично объявил о поддержке России, назвал российского диктатора Путина союзником и подтвердил общую позицию в войне против Украины.