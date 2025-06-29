Китай пытался убить вице-президента Тайваня — кто сорвал покушение

Разведка Чехии официально подтвердила, что предотвратила покушение на бывшую вице-президента Тайваня Сяо Би-хим во время ее визита в страну в марте 2024 года.
Главные тезисы
- Агенты китайского посольства планировали организовать наезд на кортеж политика.
- Сяо Би-хим подчеркнула, что ее не испугают действия Китая.
Чехия сорвала покушение на вице-президента Тайваня
С заявлением по этому поводу выступил спикер чешской военной разведки Ян Пэйсек.
По словам последнего, Сяо была мишенью "лиц, легализованных на дипломатических должностях в китайском посольстве в Праге".
Разведка Чехии узнала о том, что они следили за ней и собирали данные о программе должностного лица и ее встречах с чешскими должностными лицами.
Как утверждает чешская разведка, агенты китайского посольства намеревались организовать наезд на кортеж, на котором вице-президент Тайваня передвигалась во время визита в Прагу.
Сама Сяо, комментируя информацию о покушении на нее, подчеркнула, что "незаконные действия" Коммунистической партии Китая ее не запугают и она будет "продолжать отстаивать интересы Тайваня на международной арене."
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